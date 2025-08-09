Actualizado:
Sáb, 09/08/2025 - 19:33
Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, listos para dar un nuevo golpe: ahora Vs Liverpool
Muñoz y Lerma disputarán este domingo la Community Shield.
Los futbolistas colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma están listos para iniciar oficialmente la temporada 2025-2026 con al camiseta del Crystal Palace cuando disputen este domingo 10 de agosto la Community Shield frente a Liverpool, que ya no tiene en su nómina a Luis Díaz.
El equipo de Muñoz y Lerma se ganó el derecho de disputar el primer título de la temporada en Inglaterra, después de sorprender en la pasada final de la FA Cup, en la que derrotó a Manchester City.
Crystal Palace tratará de conseguir este domingo su segundo título oficial en la primera división de Inglaterra ante un difícil rival que en las últimas horas ha confirmado las salidas de Luis Díaz al Bayern Múnich y del uruguayo Darwin Núñez al Al Hilal de Arabia Saudita.
Durante la pretemporada, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma se han afianzado como grandes figuras de las 'águilas' al ser indispensables para el director técnico Oliver Glasner.
Crystal Palace registra tres victorias y solo una derrota en los amistosos de preparación, en donde Daniel Muñoz se ha destacado por haber anotado un gol en el triunfo Crawley Town en su labor cono extremo o lateral ofensivo.
Por otro lado, Jefferson Lerma se ha desempeñado como defensa central en la línea de tres zagueros que propone Oliver Glasner.
Lerma también ha tenido la posibilidad de sumar minutos como mediocampista central y eje del Crystal Palace.
Glasner se ilusiona con un nuevo títulos
En la previa del partido, Oliver Glasner se ilusiona con la posibilidad de mantener su invicto en Wembley y conquistar un nuevo título.
"Siempre llego a los partidos con la confianza y la convicción de que podemos ganar. Lo demostramos aquí [en el sur de Londres], lo demostramos contra el Arsenal, lo demostramos contra el City, contra el Villa, el último partido contra el Liverpool", dijo.
"Sí, sabemos que son un gran equipo, pero también sabemos que nosotros somos un gran equipo. Hoy nos reunimos con los jugadores y sabemos que si rendimos al máximo nivel, creo que a nadie le gusta jugar contra nosotros", agregó.
Fuente
Antena 2