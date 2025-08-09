Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, listos para dar un nuevo golpe: ahora Vs Liverpool

Los futbolistas colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma están listos para iniciar oficialmente la temporada 2025-2026 con al camiseta del Crystal Palace cuando disputen este domingo 10 de agosto la Community Shield frente a Liverpool, que ya no tiene en su nómina a Luis Díaz.

El equipo de Muñoz y Lerma se ganó el derecho de disputar el primer título de la temporada en Inglaterra, después de sorprender en la pasada final de la FA Cup, en la que derrotó a Manchester City.