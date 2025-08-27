Daniel Ruiz brilla en Rusia: así fue su debut como titular en CSKA Moscú

Hace unas semanas, Millonarios cerraba la salida de Daniel Ruiz en calidad de préstamo por un año y con opción de compra al CSKA de Moscú. En cuestión de días, el extremo bogotano debutó ingresando en el segundo tiempo con el dorsal 19 que lucirá en su primera experiencia en Rusia.

Vea también: Destapan problema con Adrián Ramos que sentencia su futuro en América

SofaScore le puso una calificación de 6,3 en los veinte minutos que pudo sumar en la Liga Premier de Rusia. Fue una de las puntuaciones más bajas entre los suplentes que entraron y los titulares. No brillo y desentonó en varias acciones de juego para un comienzo gris en su experiencia en Europa.

Sin embargo, este miércoles 27 de agosto, CSKA de Moscú enfrentó al Baltika en la Copa de Rusia y Daniel Ruiz fue protagonista arrancando el partido como titular. Aunque no tuvo nada que ver en los dos goles de su equipo, el colombiano tuvo un destacado encuentro.

ASÍ FUE EL DEBUT COMO TITULAR DE DANIEL RUIZ CON EL CSKA DE MOSCÚ

En el primer tiempo, Daniel Ruiz apareció en el costado izquierdo como una de las opciones en el ataque del CSKA de Moscú. No tuvo mucho protagonismo y mejoró cuando se tiraba al centro para ayudar a conectar con el delantero referente de área.

Muy biche todavía, no ejecutaba las pelotas quietas a la espera tal vez de ganarse más confianza, pero brilló en su juego durante el segundo tiempo con una acción que casi termina en gol para su equipo.

Sobre los 55 minutos, Daniel Ruiz apareció en el centro del campo en un balón que pasó por toda el área. El bogotano amagó a ir por un balón que, claramente, su compañero estaba mejor perfilado. Gran jugada para despistar y el CSKA estuvo a nada de gritar el primer tanto con un disparo que atajó el guardameta del Baltika.

Le puede interesar: Barcelona enreda la vida de Luis Díaz: ficharía socio clave del Bayern

Luego llegaron los dos penales a favor del CSKA de Moscú en los cuales, aunque no participó, el bogotano estuvo cerca en el área para completar la jugada en caso de que el partido continuara. En el primero, Ruiz tomó el balón después de que la pelota impactara en la mano de un defensor en el área.

Por su parte, en el segundo penal, hubo otra mano y Daniel Ruiz estaba pendiente llegando de atrás por si la acción continuaba sin la decisión arbitral de pitar pena máxima.

EL PRÓXIMO PARTIDO DE DANIEL RUIZ CON EL CSKA DE MOSCÚ

En la próxima fecha, Daniel Ruiz espera volver a ser titular con el CSKA de Moscú tras buenas sensaciones que dejó en la Copa de Rusia. Disputó los 90 minutos y podría volver a figurar como inicialista en condición de local frente al Krasnodar. Habrá duelo de colombianos en Rusia.

Lea también: FIFA suspendería federación de reconocimiento mundial: revelan motivo

Daniel Ruiz espera volver a ser tenido en cuenta por el entrenador Fabio Celestini en un compromiso que probará el talento del bogotano contra la capacidad goleadora de Jhon Córdoba, que seguramente será convocado para la Selección Colombia.