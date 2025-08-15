Daniel Ruiz ya tiene nuevo equipo: presentación y fecha de debut

Daniel Ruiz volvió a alcanzar un nuevo logro en su carrera como futbolista profesional y ya vive su segunda experiencia en el fútbol internacional tras su fallido paso por Brasil jugando con Santos.

Millonarios sin duda alguna no pasa por su mejor momento deportivo y Daniel Ruiz les dio otro duro golpe al anunciar su salida, dejando un importante vacío en la zona ofensiva del cuadro 'embajador'. Aún así, este negocio también dejó una importante suma de dinero al club y para Ruiz esta transferencia también será importante en su carrera, ya que llega a uno de los clubes más grandes e importantes de Rusia, CSKA Moscow, el cual ya hizo su presentación oficial.

Daniel Ruiz fue presentado por CSKA Moscow y este sería su debut

El mercado de fichajes estuvo protagonizado en gran parte por los jugadores colombianos, quienes comenzaron a reforzar la MLS, el Brasileirao, pero también varias de las grandes ligas de Europa. Jhon Arias, Durán y Nelson Deossa fueron algunos de los protagonistas, pero desde el Fútbol Profesional Colombiano Daniel Ruiz también dijo presente.

El bogotano de 24 años no tuvo un buen paso por Brasil jugando con Santos, pero en su regreso a Colombia volvió a sumar minutos y goles que le bastaron para que el CSKA Moscow se fijara en él llevara a cabo su fichaje, el cual consta de préstamo un año por €500k y opción de compra de 1.5M€ por el 80%.