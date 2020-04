Darío Silva apuntó a Tabárez: "Es un inútil, nunca le ganó a nadie"

Darío Silva es un recordado futbolista uruguayo quien brilló por su talento dentro de la cancha y por algunas polémicas afuera de ella. Sin embargo, en las últimas horas su nombre recorrió gran parte del planeta luego de unas declaraciones concedidas a un medio español en las que atacó duramente al actual entrenador del combinado de su país, Óscar Washington Tabárez, quien lleva más de una década al frente de la 'Celeste'.

Silva, quien reside en España y fue víctima hace unos años de un trágico accidente, no se guardó nada y fiel a su caracter se refirió a la labor de Tabárez en la Selección Suramericana: "¿Tabárez el mejor entrenador que tuve? Tabárez es un inútil, nunca le ganó a nadie. En 14 años con Uruguay sólo ha ganado una Copa América. Aquí, en Europa, se pierde una Champions y estás en la calle. Estadísticamente, no le aportó nada a Uruguay. Con los jugadores que hemos tenido en la delantera y en la defensa no hemos salido campeones del mundo".

Después de esto, refiriéndose al mejor entrenador que tuvo a lo largo de su carrera como futbolista, fue claro y se refirió al italiano Giovanni Trapattoni, con quien se cruzó durante su etapa en Cagliari, club en el que estuvo durante 1996: "El mejor entrenador que tuve en el mundo fue Trapattoni, él me enseñó el fútbol".

Posteriormente y concluyendo con el tema de su Selección, eligió entre Edinson Cavani, Luis Suárez y Diego Forlán, delanteros que marcaron una etapa en el equipo: "Me quedo con Cavani. Es parecido a mí. Tiene velocidad, potencia y carácter". Posteriormente dio un adelanto sobre lo que podría ser el futuro del atacante: "Estoy soñando con ver a Cavani en el Real Madrid. Espero que no se adelante el Newcastle. Creo que a Florentino no le interesa este jugador pero ojalá vistiera de blanco aunque le veo más en el Newcastle. Por la plata baila el mono y si digo las cosas es por algo...".

Así que finalizó elogiando a Federico Valverde, compañero de James en Real Madrid: "Ha sido una irrupción extraordinaria. La sangre indígena de nuestros antepasados nos aporta una gran resistencia".