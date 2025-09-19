David González destapó su cruz en América: "No puedo pensarlo mucho"

David González reveló su plan para intentar llevar al América a Cuadrangulares

En su llegada al plantel, González no se limitó a señalar culpables, sino que asumió su rol con autocrítica y compromiso. El técnico explicó que encontró un equipo condicionado por la falta de tiempo para entrenar, producto del calendario ajustado de su antecesor, y que por ello su tarea inicial es reconstruir la base física y mental de los jugadores. “Debemos revertir lo negativo y potenciar lo positivo” fue su mensaje al tomar las riendas del club.

Debido a que ya dirigió en este semestre a otro equipo, no puede estar en la línea técnica durante los partidos, lo que obliga a su cuerpo de colaboradores a asumir un protagonismo mayor. Para González, lejos de ser un impedimento, esta situación es un incentivo para demostrar su capacidad de liderazgo: “Mi idea es que la motivación y la estrategia lleguen a todos los espacios posibles”, subrayó el entrenador, consciente de que la comunicación será clave.

Al equipo le restan 10 compromisos y, aunque el ideal es ganar todos, el objetivo real es sumar la mayor cantidad de puntos y convertir cada partido en una final. González dejó claro su planteamiento: “No puedo pensar mucho en la cantidad total de puntos que necesitamos, sino en sumar de tres en tres”. Esa mentalidad busca transformar la urgencia en energía competitiva.

Para González, entender al futbolista es tan importante como diseñar la táctica: “Se trata de darles herramientas para que saquen lo mejor de sí mismos”. Por ello, su preparación académica y profesional es uno de los pilares con los que pretende afrontar este reto.