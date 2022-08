David González se defiende de los chiflidos que recibe de los hinchas de Medellín

Deportivo Independiente Medellín clasificó a las semifinales de la Copa BetPlay Dimayor 2022 a pesar de caer 0-1 ante Deportes Tolima en el partido de vuelta de los cuartos de final que se disputó en el estadio Atanasio Girardot..

El conjunto antioqueño avanzó gracias a un marcador global de 3-2, pero durante el encuentro y al final de este recibió chiflidos por parte de la afición.

Lea también: Tolima luchó y ganó, pero no le alcanzó para remontar ante el DIM

Sobre la reacción de la gente, el director técnico David González aseguró que es normal teniendo en cuenta que es la segunda derrota consecutiva del club, ya que la hinchada asiste al estadio para ver ganar a su equipo.

"La reacción de la gente es normal, es entendible. El partido anterior en Barranquilla y la forma en la que se perdió condiciona. Es entendible. la gente quiere venir a ver ganar el partido. A pesar de que se clasifica el equipo no gano".

Le puede interesar: "No lo dejo ir": el jugador que Hernán Torres quiere que siga en Tolima

Adicionalmente, González aclaró que no siente preocupación por los chiflidos recibidos.

"Desde que asumí como entrenador la historia como futbolista o jugador no existe. Partiendo de eso puedo ser perfectamente juzgado como ha sido juzgado cualquier otro técnico que ha pasado por este banquillo. Vengo con la creencia de poder darle lo mejor al club. Me preparé para eso, fue uno de mis grandes sueños que lo estoy cumpliendo y estoy seguro que le puedo dar la vuelta a esto. No me preocupa que me chiflen, me preocupa desde el rendimiento. Si el hincha chifla es porque ve algo que no le gusta en la cancha".