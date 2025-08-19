David González se queda en Millonarios: "no es culpa del técnico"

Para nadie es un secreto que el presente deportivo de Millonarios no ha sido el mejor de los últimos años, ya que arrancó con el "pie izquierdo" en la Liga BetPlay de clausura y se encuentra en el fondo de la tabla de posiciones al haber sumado tan solo un punto en los últimos cinco partidos.

Cuatro derrotas en el arranque del último semestre deportivo de la temporada 2025 y la previa eliminación de la liga de apertura frente a Santa Fe en los cuadrangulares, han dejado a David González en la cuerda floja de su cargo como director técnico. Sin embargo, tras la más reciente derrota en condición de visitante contra Deportes Tolima, uno de los referentes del cuadro 'embajador', Juan Pablo Vargas, salió en su defensa y dijo que echarlo no sería una solución sensata.

Le puede interesar: Millonarios SÍ clasificaría a cuadrangulares: el dato que aliviaría la crisis

Juan Pablo Vargas no se guardó nada con David González y su permanencia en Millonarios

Un nuevo resultado desastroso se vio en el camino de David González dirigiendo a Millonarios, y es que el domingo 17 de agosto volvieron a caer en la Liga BetPlay. Deportes Tolima fue otro de los clubes que dejó sin puntos al cuadro 'embajador' al derrotarlo 3-1 y junto con ello agrandando los problemas del estratega antioqueño, quien no ha pensado en dejar su cargo, pero los hinchas lo piden a gritos.

Frente a esta situación, Juan Pablo Vargas, experimentado defensor y uno de los capitanes del club, salió en su defensa, puso fin a las críticas y dijo que la solución no era sacar a González, ya que son los jugadores quienes no son capaces de ejecutar el plan que tiene el técnico.