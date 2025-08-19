Actualizado:
David González se queda en Millonarios: "no es culpa del técnico"
David González recibe apoyo para continuar como director técnico de Millonarios.
Para nadie es un secreto que el presente deportivo de Millonarios no ha sido el mejor de los últimos años, ya que arrancó con el "pie izquierdo" en la Liga BetPlay de clausura y se encuentra en el fondo de la tabla de posiciones al haber sumado tan solo un punto en los últimos cinco partidos.
Cuatro derrotas en el arranque del último semestre deportivo de la temporada 2025 y la previa eliminación de la liga de apertura frente a Santa Fe en los cuadrangulares, han dejado a David González en la cuerda floja de su cargo como director técnico. Sin embargo, tras la más reciente derrota en condición de visitante contra Deportes Tolima, uno de los referentes del cuadro 'embajador', Juan Pablo Vargas, salió en su defensa y dijo que echarlo no sería una solución sensata.
Juan Pablo Vargas no se guardó nada con David González y su permanencia en Millonarios
Un nuevo resultado desastroso se vio en el camino de David González dirigiendo a Millonarios, y es que el domingo 17 de agosto volvieron a caer en la Liga BetPlay. Deportes Tolima fue otro de los clubes que dejó sin puntos al cuadro 'embajador' al derrotarlo 3-1 y junto con ello agrandando los problemas del estratega antioqueño, quien no ha pensado en dejar su cargo, pero los hinchas lo piden a gritos.
Frente a esta situación, Juan Pablo Vargas, experimentado defensor y uno de los capitanes del club, salió en su defensa, puso fin a las críticas y dijo que la solución no era sacar a González, ya que son los jugadores quienes no son capaces de ejecutar el plan que tiene el técnico.
“El técnico nos da las órdenes, las indicaciones, hay un plan de semana, y si nosotros en la cancha no somos capaces de ejecutarlo… acá esto no es de echarle la culpa al técnico; porque muchas veces cuando las cosas van mal, es más fácil sacar a uno que a 35, pero estamos equivocados si pensamos que nos vamos a salvar si llegan a sacar al técnico”,
¿Cómo le ha ido a David González dirigiendo a Millonarios?
González arribó a Millonarios en el inicio de la temporada 2025 e ilusionó bastante con su llegada, pero con el pasar de los partidos los resultados han estado haciendo méritos para una posible salida, ya que ha dirigido 33 partidos, 14 de ellos ganados, 9 empatados y 10 perdidos.
