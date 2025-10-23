Actualizado:
Jue, 23/10/2025 - 16:01
David González tomó decisión con los sub20 del América: cambio total
América se prepara para el remate de temporada.
América de Cali se prepara para un momento decisivo de la temporada, pues lo cierto es que el conjunto dirigido por David González se encuentra con vida en la Liga Betplay además de llegar a la semifinal de la Copa, por lo que cada decisión en estas instancias es más que clave.
Manejo de los jugadores sub20
Lea también: Las cuentas de Colombia para seguir avanzando en el Mundial sub 17
Ahora, el mandamás con pasado en Millonarios y el Deportivo Independiente Medellín, así como con el Tolima ha dicho en las últimas horas que los juveniles Kéner González, Joel Romero y José Cavadía, que se encontraban con la selección Colombia en el Mundial de la categoría, no cuentan con la misma carga de trabajo táctico que el resto del plantel.
Otras Noticias
De esta forma, América podría incorporar a los jugadores en próximos partidos mientras vuelven a retomar el ritmo de trabajo del plantel principal, pero esto descartaría la presencia de los juveniles del equipo en duelos clave como el de la próxima fecha ante Junior de Barranquilla.
Semanas clave en la temporada
América aún conserva sus opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales. El equipo se ubica en la décima posición con 20 puntos y depende únicamente de sus propios resultados para lograr el objetivo.
Le puede interesar: Árbitros confirmados para los clásicos: Nacional Vs Medellín y Millonarios Vs Santa Fe
El conjunto escarlata deberá medirse ante Junior en Palmira (Valle del Cauca), luego visitará a Boyacá Chicó, jugará en casa contra Unión Magdalena y cerrará la fase regular enfrentando a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot.
Por otro lado, el plantel dirigido por David González continúa en competencia en la Copa BetPlay, donde disputará la semifinal frente a Atlético Nacional, iniciando la serie en Medellín y definiéndola en el estadio Pascual Guerrero.
Fuente
Antena 2