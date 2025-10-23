David González tomó decisión con los sub20 del América: cambio total

América de Cali se prepara para un momento decisivo de la temporada, pues lo cierto es que el conjunto dirigido por David González se encuentra con vida en la Liga Betplay además de llegar a la semifinal de la Copa, por lo que cada decisión en estas instancias es más que clave.

Manejo de los jugadores sub20

Ahora, el mandamás con pasado en Millonarios y el Deportivo Independiente Medellín, así como con el Tolima ha dicho en las últimas horas que los juveniles Kéner González, Joel Romero y José Cavadía, que se encontraban con la selección Colombia en el Mundial de la categoría, no cuentan con la misma carga de trabajo táctico que el resto del plantel.