David González tomó primera decisión tras firmar como DT del América

¿Cuál es la primera decisión de David González en América?

Tras su llegada como nuevo entrenador del equipo rojo, David González ha confirmado que la base del cuerpo técnico que venía trabajando en el club se mantendrá. El DT solo llegará con dos asistentes que lo han acompañado en sus procesos anteriores como entrenador de Millonarios y Tolima.

Además, el estratega paisa sabe que dentro de la plantilla varios jugadores venía condicionados por los ciclos anteriores. Por ello, el DT ha manifestado que nadie tendrá ganado la titular y que con su llegada toda la nómina arranca desde cero para competir por un lugar en el once inicial.

Para este semestre, América suma seis puntos en ocho partidos y tiene que hacer una campaña de gran rendimiento para sumar cerca de 23 unidades en los doce partidos que le restan y asegurar su clasificación a los cuadrangulares. Además, debe recuperar terreno en la reclasificación para jugar torneo internacional en 2026.

El onceno americano sabe que tiene que mejorar mucho en su nivel competitivo y la expectativa es alta con la llegada del nuevo DT. Su primer reto será el siguiente sábado con el duelo ante Fortaleza por la fecha 11 de la Liga Betplay en Bogotá.