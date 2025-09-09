Actualizado:
David González tomó primera decisión tras firmar como DT del América
América confirmó el arribo del entrenador antioqueño que dejó Millonarios hace unas fechas.
América de Cali confirmó este martes la llegada de David González como su nuevo DT tras la salida Gabriel Raiomondi hace varios días. El elenco escarlata sabía que tenía la obligación de poner un nuevo entrenador al mando para lo que será el remate del segundo semestre, donde los resultados no han sido los mejores.
La escuadra roja ha tenido un rendimiento flojo, las derrotas en Liga y la eliminación en la Copa Sudamericana han condicionado de manera notable al equipo rojo. Sin embargo, con la llegada del entrenador paisa en el entorno americano ya se han revelado las primeras decisiones en la nueva era del banquillo americano.
¿Cuál es la primera decisión de David González en América?
Tras su llegada como nuevo entrenador del equipo rojo, David González ha confirmado que la base del cuerpo técnico que venía trabajando en el club se mantendrá. El DT solo llegará con dos asistentes que lo han acompañado en sus procesos anteriores como entrenador de Millonarios y Tolima.
Además, el estratega paisa sabe que dentro de la plantilla varios jugadores venía condicionados por los ciclos anteriores. Por ello, el DT ha manifestado que nadie tendrá ganado la titular y que con su llegada toda la nómina arranca desde cero para competir por un lugar en el once inicial.
Para este semestre, América suma seis puntos en ocho partidos y tiene que hacer una campaña de gran rendimiento para sumar cerca de 23 unidades en los doce partidos que le restan y asegurar su clasificación a los cuadrangulares. Además, debe recuperar terreno en la reclasificación para jugar torneo internacional en 2026.
El onceno americano sabe que tiene que mejorar mucho en su nivel competitivo y la expectativa es alta con la llegada del nuevo DT. Su primer reto será el siguiente sábado con el duelo ante Fortaleza por la fecha 11 de la Liga Betplay en Bogotá.
¿Qué necesita América para recuperar terreno en Liga?
Después de jugar ocho partidos, el conjunto americano suma seis puntos. Un escenario complejo teniendo en cuenta que le restan doce partidos por jugar y con 36 puntos en juego deberá sumar cerca de 23 para pensar en la posibilidad de clasificar a los Cuadrangulares del segundo semestre.
El elenco que asumirá, según lo revelado David González, como nuevo entrenador necesita una gran campaña en el remate del campeonato. Los rojos aún tienen partidos pendientes ante Millonarios, Junior, Cali y Once Caldas, un calendario bastante difícil en el que los americanos no pueden ceder mucho terreno si sueñan con las semifinales del FPC y la Copa Libertadores 2026.
