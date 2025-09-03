El centrocampista alemán Ilkay Gündogan fichó el martes por el Galatasaray (donde milita el colombiano Davinson Sánchez) procedente del Manchester City en una transferencia gratuita, según anunciaron ambos equipos.

El jugador de 34 años ha firmado un contrato hasta el final de la temporada 2026-27 con el campeón turco. "El Manchester City siempre tendrá un lugar especial en mi corazón", declaró Gündogan, quien jugó 358 partidos en dos etapas con el Manchester City, anotando 65 goles.

