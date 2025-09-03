Actualizado:
Mié, 03/09/2025 - 06:54
Davinson celebra; Galatasaray rompe el mercado y ficha referente del Manchester City
El defensor de la Selección Colombia tendrá compañero de lujo en el equipo turco.
El centrocampista alemán Ilkay Gündogan fichó el martes por el Galatasaray (donde milita el colombiano Davinson Sánchez) procedente del Manchester City en una transferencia gratuita, según anunciaron ambos equipos.
El jugador de 34 años ha firmado un contrato hasta el final de la temporada 2026-27 con el campeón turco. "El Manchester City siempre tendrá un lugar especial en mi corazón", declaró Gündogan, quien jugó 358 partidos en dos etapas con el Manchester City, anotando 65 goles.
Lea también: Luis Díaz firmó récord en la Bundesliga por su transferencia al Bayern
En otras noticias: ¿cuál debe ser el delantero titular de la Selección Colombia en los últimos partidos de Eliminatorias al Mundial 2026?
Galatasaray ficha multicampeón del Manchester City
Gundogan, nacido en Alemania, pero de padres turcos, fue el primer fichaje de Pep Guardiola para el City en 2016 y pasó siete años allí antes de fichar por el Barcelona en 2023.
"Ganar la Premier League (cinco veces) y la FA Cup significó mucho para mí, pero tener la oportunidad de levantar la Champions League con este club por primera vez, especialmente en Estambul, lo recordaré para siempre”, dijo el volante alemán.
A lo largo de sus ocho temporadas en Inglaterra, se consolidó como un jugador clave, logrando múltiples títulos nacionales e internacionales, entre ellos cinco Premier League, dos FA CUP, cuatro Copas de la Liga y la recordada UEFA Champions League.
✍️ İlkay Gündoğan, Galatasaray’da! 💛❤️ pic.twitter.com/04COaf2Ud0— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 2, 2025
‘Negociazo’ con el fichaje de Gundogan
El Galatasaray, clasificado para la Champions League, anunció que no se pagará ninguna tasa de traspaso, jugador que anteriormente jugó en el Bochum, el Núremberg y el Borussia Dortmund, club donde ganó la Bundesliga en 2012.
El acuerdo incluye todas las formalidades necesarias para que Gündogan pueda ser inscrito en la fase de grupos de la próxima Champions, con la posibilidad de enfrentarse al Manchester City en la última jornada, un reencuentro especial con su antiguo club.
El exjugador de la Selección de Alemania, 82 veces internacional y capitán, jugará junto a su excompañero de la selección alemana Leroy Sané en Turquía.
🦁 We are the best! 💛❤️ pic.twitter.com/4Blndc9wAL— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 3, 2025
Fuente
Agencia AFP / Antena 2