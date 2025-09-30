Davinson Sánchez brilló ante Liverpool: así le fue con Galatasaray en Champions

Uno de los aspectos más destacados de su presentación fue la contundencia en los duelos individuales. El cafetero ganó la mayoría de los enfrentamientos que disputó, tanto por arriba como a ras de césped, neutralizando a figuras de peso en la delantera inglesa. Esa fortaleza le permitió a su equipo mantener el arco en cero y sostener la ventaja mínima conseguida en el segundo tiempo.

Además, el defensor colombiano fue clave en tres intervenciones puntuales que evitaron acciones de gol claras para el Liverpool. Sus cortes precisos y su lectura del juego permitieron frustrar avances que parecían encaminarse hacia el empate. Estas jugadas no solo reflejaron su capacidad defensiva, sino también la madurez que ha ido consolidando a lo largo de su carrera en Europa.

La actuación ante el Liverpool no pasa inadvertida, sobre todo en un momento donde el zaguero necesitaba recuperar confianza y continuidad. Durante las últimas temporadas, Sánchez había sido objeto de críticas en diferentes etapas, pero su rendimiento en este encuentro deja claro que sigue siendo un jugador con jerarquía para escenarios de máxima exigencia.

Para la Selección Colombia, esta versión sólida del central llega en un instante crucial. El combinado nacional enfrentará en octubre a México y Canadá en partidos de preparación que servirán como termómetro de cara a la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. Contar con un Davinson en plena forma representa una garantía para Néstor Lorenzo, quien busca consolidar una defensa que combine juventud, experiencia y seguridad.