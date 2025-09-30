Actualizado:
Davinson Sánchez brilló ante Liverpool: así le fue con Galatasaray en Champions
El defensor de la Selección Colombia fue clave en la victoria del elenco turco.
Davinson Sánchez volvió a ser protagonista en la escena internacional tras firmar una destacada actuación en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League. En el duelo que terminó con triunfo por 1-0 ante el Liverpool, el zaguero fue uno de los pilares del sistema defensivo y recibió una calificación de 7.2 por parte de los portales especializados en estadísticas, ubicándose entre los futbolistas más valorados del compromiso.
Desde el arranque del encuentro, el central con pasado en Atlético Nacional mostró seguridad y temple para liderar la zaga. Su capacidad de anticipación resultó determinante en un partido que exigió máxima concentración, pues los dirigidos por Jürgen Klopp se volcaron al ataque durante buena parte del compromiso. Sánchez respondió con solvencia, transmitiendo confianza a sus compañeros y siendo un bastión frente a las ofensivas de los ‘reds’.
Uno de los aspectos más destacados de su presentación fue la contundencia en los duelos individuales. El cafetero ganó la mayoría de los enfrentamientos que disputó, tanto por arriba como a ras de césped, neutralizando a figuras de peso en la delantera inglesa. Esa fortaleza le permitió a su equipo mantener el arco en cero y sostener la ventaja mínima conseguida en el segundo tiempo.
Además, el defensor colombiano fue clave en tres intervenciones puntuales que evitaron acciones de gol claras para el Liverpool. Sus cortes precisos y su lectura del juego permitieron frustrar avances que parecían encaminarse hacia el empate. Estas jugadas no solo reflejaron su capacidad defensiva, sino también la madurez que ha ido consolidando a lo largo de su carrera en Europa.
La actuación ante el Liverpool no pasa inadvertida, sobre todo en un momento donde el zaguero necesitaba recuperar confianza y continuidad. Durante las últimas temporadas, Sánchez había sido objeto de críticas en diferentes etapas, pero su rendimiento en este encuentro deja claro que sigue siendo un jugador con jerarquía para escenarios de máxima exigencia.
Para la Selección Colombia, esta versión sólida del central llega en un instante crucial. El combinado nacional enfrentará en octubre a México y Canadá en partidos de preparación que servirán como termómetro de cara a la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. Contar con un Davinson en plena forma representa una garantía para Néstor Lorenzo, quien busca consolidar una defensa que combine juventud, experiencia y seguridad.
MONSTROUS DEFENSIVE DISPLAY FROM DAVINSON SANCHEZ! He kept a clean sheet for Galatasaray and had a defensive masterclass in Gala's historic 1-0 win vs Liverpool! Que jugador! 🇨🇴💪 pic.twitter.com/S8GwjUEcwx— Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ThreadsFutbol) September 30, 2025
En definitiva, la noche europea dejó una grata noticia para el fútbol colombiano. Davinson Sánchez no solo se consolidó como una muralla frente a uno de los ataques más poderosos del continente, sino que también recuperó confianza personal. Su calificación de 7.2 ratifica un rendimiento que puede marcar un punto de inflexión en su temporada y que, sin duda, lo proyecta como pieza clave en el andamiaje defensivo de la tricolor.
Al finalizar el partido, el defensor, que tiene un amplio recorrido en Europa, fue reconocido por el entorno del cuadro turco. Sánchez volvió a mostrarse como un hombre solido después de algunos errores en partidos anteriores con el elenco de Estambul.
