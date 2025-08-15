Davinson Sánchez definió su futuro; Galatasaray aprobó la decisión

Uno de los habituales convocados a la Selección Colombia que dirige el técnico Néstor Lorenzo es el defensor Dávinson Sánchez, jugador de 29 años que goza de experiencia en clubes de alto renombre como Ajax, Tottenham Hotspur y ahora en Galatasaray.

El también exjugador de Atlético Nacional habría despertado interés en otros clubes del Viejo Continente como Everton y Napoli, sin embargo, recientemente se dio a conocer una información que pone pondría un rumbo claro en su futuro más cercano.

