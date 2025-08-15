Actualizado:
Davinson Sánchez definió su futuro; Galatasaray aprobó la decisión
El defensor colombiano ha despertado interés en varios clubes europeos.
Uno de los habituales convocados a la Selección Colombia que dirige el técnico Néstor Lorenzo es el defensor Dávinson Sánchez, jugador de 29 años que goza de experiencia en clubes de alto renombre como Ajax, Tottenham Hotspur y ahora en Galatasaray.
El también exjugador de Atlético Nacional habría despertado interés en otros clubes del Viejo Continente como Everton y Napoli, sin embargo, recientemente se dio a conocer una información que pone pondría un rumbo claro en su futuro más cercano.
Galatasaray llegó a un acuerdo con Dávinson Sánchez
El poderoso equipo turco sabe del talento del defensor colombiano y por eso había venido negociando la renovación de su contrato con el fin entorpecer algún interés externo, pues bien, Galatasaray lograría convencer a Dávinson y extender su vínculo dos años más hasta junio de 2029.
Así lo dio a conocer el periodista Felipe Sierra, mencionando que el conjunto turco considera a Dávinson Sánchez un pilar fundamental en el equipo y por eso decidió renovarle su contrato, un trámite donde normalmente se mejoran las condiciones salariales y ponen altas cláusulas de rescisión por si llega a presentarse una poderosa oferta de algún equipo árabe o de Europa.
🚨 Exclusiva: Tras varias semanas de negociación, Dávinson Sánchez (29) llegó a un acuerdo para renovar su contrato con #Galatasaray por 4 años más (junio de 2029) con opción a 2030 🇨🇴— Pipe Sierra (@PSierraR) August 15, 2025
👀 El equipo turco tiene al colombiano como uno de sus pilares para el proyecto deportivo pic.twitter.com/vEEp3cCEjw
Los números de Dávinson Sánchez la pasada temporada en Galatasaray
El futbolista de la Selección Colombia fue uno de los que más regularidad tuvo en la campaña pasada, jugando un total de 31 partidos en la liga turca, aportando 3 goles y ofreciendo 1 asistencia en aquella competencia.
Un Dávinson Sánchez que recientemente celebró título de copa y liga en Turquía, una conquista de aquel campeonato que le sirve a Galatasaray para poder jugar la UEFA Champions League en esta nueva temporada.
