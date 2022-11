Dávinson Sánchez se inundó de nostalgia: "No estar en el Mundial es muy difícil"

En medio de la cuenta regresiva para el inicio del Mundial de Qatar, el defensor colombiano Dávinson Sánchez se mostró decepcionado por no estar esta vez con la Tricolor después de dos mundiales consecutivos y dijo que se trabajará para evitar que estos vuelva a ocurrir.

“Somos los primeros reconocer que no se cumplió el objetivo, para nosotros, para nuestras familias no estar en el Mundial es muy difícil después de haber estado en las dos últimas copas del mundo. Ver que todos se alistan para ir y que nosotros no es muy complicado, pero ahora enfrentamos esto con la mayor madurez y con la mayor responsabilidad. Tenemos que pasar la página y ya asegurarnos de qué esto no vuelva a pasar para nosotros”, explicó el jugador.

Del trabajo que se viene adelantando con el técnico Néstor Lorenzo, el defensor colombiano aseguró que desde que lo conocen siempre ha sido muy claro con sus conceptos y con las ideas que quiere compartir y que por ahora están contentos con lo que se ha propuesto.

“Él es muy claro, muy directo con lo que quiere, creo que desde que conocemos a Néstor ha estado con nosotros en procesos anteriores se caracterizó por ser una persona directa en sus conceptos, en su manera de enfrentar el juego, de poder transmitir lo que él pudo vivir como jugador, es algo que vimos en la convocatoria pasada con algunos partidos que hemos disfrutado entonces poder confiar en su manera de dirigir y tener los directrices claras para lo que se viene”, explicó el defensor.

Del rival que van a enfrentar, Dávinson Sánchez aseguró que siempre será un duelo complicado ante Paraguay y que será un duro examen pensado en los retos que se vienen como la Copa América y el Mundial de 2026.

“Va a ser un partido difícil, es una de las selecciones que vienen en un proceso, y que además hicieron todo para que no fuéramos a esta reciente Copa del mundo de Qatar. Tenemos un mayor respeto hacia ellos y nosotros queremos hacer nuestro trabajo, queremos poder salvar el año con un buen partido para Colombia y esperando que todo sea un beneficio para la selección”, explicó el deportista.

Finalmente, el defensa colombiano habló del recambio generacional que se viene adelantando en la ‘tricolor’ y del nuevo objetivo en el equipo nacional que es poder proyectar los nuevos talentos que viene creciendo.

“Siempre cada entrenador va a intentar tomar o convocar a los que ellos consideran que son la mejor opción, obviamente hay una camada importante de jugadores de experiencia que tenemos el compromiso de seguir en la selección y seguro seguir proyectando a los más jóvenes y seguir atrayendo, abriendo las puertas a generaciones que también pueden aportar a esta nueva selección”, finalizó Dávinson.