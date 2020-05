Dayro Moreno confesó en cuál equipo colombiano le gustaría retirarse

Luego de que se diera por terminada la temporada del fútbol argentino, Dayro Moreno no sabe cómo continuará su carrera y si seguirá en Talleres de Córdoba, club que hizo un importante esfuerzo por retenerlo durante el último semestre y que logró negociar con el futbolista para pagar su salario pese a la difícil crisis económica que vivía el país en la previa de la actual pandemia.

Lea también: Falcao habló de Queiroz y su increíble fichaje frustrado hacia el fútbol alemán

Por eso, en medio de esta situación, el futbolista colombiano habló con el programa 'De fútbol se habla así' de DirecTv y más allá de analizar su situación, se refirió a la forma en la que le gustaría concluir su carrera, los equipos en Colombia a los que le gustaría regresar y el equipo donde se retiraría.

"En este momento me gustaría volver a Nacional. Después de Once Caldas, que es el equipo que amo, soy hincha de Nacional. Mi primer equipo es Once Caldas, es el equipo en el que me quiero retirar, pero me gustaría Nacional para tomar una revancha", afirmó el atacante respecto a su futuro, demostrando que no le cayó nada bien la forma en la que se fue del cuadro verdolaga, luego de rescindir su contrato en la institución por un problema con su compañero Jeison Lucumí.

Y aunque no lo mencionó como alternativa, sí recordó su paso por Millonarios: "Estoy muy agradecido con Millonarios porque fue el equipo que me volvió a abrir las puertas al fútbol del exterior. Fue un año espectacular (2013/14). No se consiguió algún título en lo colectivo, pero en lo personal fue muy importante porque salí goleador en los dos torneos que jugué".

Le puede interesar: "Sería injusto que el líder sea campeón": En Millonarios opinan cómo debe volver el FPC

Al respecto, Moreno concluyó: "En Bogotá me hicieron sentir como un goleador y siempre me apoyaron. Incluso, en ese tiempo, tuvieron la iniciativa de que los hinchas pusieran dinero para que me compraran porque Tijuana estaba pidiendo 3 millones y medio de dólares y es mucho para el fútbol colombiano. Son anécdotas que le quedan a uno".