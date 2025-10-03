Dayro Moreno en medio de la polémica por su ausencia en Selecicón Colombia

La Selección Colombia anunció su convocatoria para los amistosos de octubre frente a México y Canadá y ha generado un intenso debate entre los aficionados y la prensa deportiva. Aunque el técnico Néstor Lorenzo presentó una nómina equilibrada, con presencia de figuras consolidadas y algunas caras nuevas, una ausencia en particular encendió la polémica: Dayro Moreno no fue incluido en la lista, pese a su destacado rendimiento con Once Caldas.

El delantero tolimense, que había sido parte del combinado nacional en los duelos ante Bolivia y Venezuela en el cierre de las Eliminatorias, parecía tener un lugar asegurado para los próximos compromisos.

Sin embargo, su exclusión ha sido interpretada por muchos como una señal de que su anterior convocatoria fue más un “contentillo” que una verdadera apuesta del cuerpo técnico por su talento y experiencia. “Si lo llevaron antes fue por presión mediática, no porque realmente lo tuvieran en los planes”, opinó un periodista radial en Bogotá, reflejando el sentir de buena parte del entorno futbolero.