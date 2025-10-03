Actualizado:
Vie, 03/10/2025 - 19:46
Dayro Moreno en medio de la polémica por su ausencia en Selecicón Colombia
Dayro Moreno era uno de los futbolistas esperados en el listado ante México y Canadá.
La Selección Colombia anunció su convocatoria para los amistosos de octubre frente a México y Canadá y ha generado un intenso debate entre los aficionados y la prensa deportiva. Aunque el técnico Néstor Lorenzo presentó una nómina equilibrada, con presencia de figuras consolidadas y algunas caras nuevas, una ausencia en particular encendió la polémica: Dayro Moreno no fue incluido en la lista, pese a su destacado rendimiento con Once Caldas.
El delantero tolimense, que había sido parte del combinado nacional en los duelos ante Bolivia y Venezuela en el cierre de las Eliminatorias, parecía tener un lugar asegurado para los próximos compromisos.
Sin embargo, su exclusión ha sido interpretada por muchos como una señal de que su anterior convocatoria fue más un “contentillo” que una verdadera apuesta del cuerpo técnico por su talento y experiencia. “Si lo llevaron antes fue por presión mediática, no porque realmente lo tuvieran en los planes”, opinó un periodista radial en Bogotá, reflejando el sentir de buena parte del entorno futbolero.
La controversia crece porque Dayro Moreno cerró la temporada con números sobresalientes. Fue el goleador del Once Caldas en la Copa Sudamericana, donde el equipo de Manizales alcanzó los cuartos de final antes de caer eliminado por Independiente del Valle.
Su regularidad, sumada a su jerarquía en momentos decisivos, lo mantenía como una opción válida para reforzar la delantera tricolor. A sus 40 años, el atacante demostró que sigue vigente y con olfato de gol, algo que muchos hinchas creen que el equipo nacional necesita de cara al Mundial de 2026.
Desde fuentes cercanas al cuerpo técnico se ha filtrado que Dayro podría ser considerado nuevamente para los partidos de noviembre frente a Nigeria y Nueva Zelanda, dos encuentros que servirán para cerrar el año y definir la base de la plantilla mundialista. Lorenzo, según se comenta, quiere “evaluar otras alternativas ofensivas” antes de tomar decisiones definitivas.
En esa línea, el estratega argentino sorprendió con la inclusión de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, quien atraviesa un gran momento en el Betis de España, y de Johan Carbonero, figura del Inter de Porto Alegre. Ambos atacantes ofrecen perfiles distintos: movilidad, velocidad y frescura en el frente de ataque, cualidades que Lorenzo considera necesarias para modernizar el estilo del equipo.
🎥 ¡𝐐𝐮𝐞́ 𝐬𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐠𝐚 𝐞𝐥 𝐣𝐮𝐞𝐠𝐨! 🕹️— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 3, 2025
Ellos son los 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 por 𝐍𝐞́𝐬𝐭𝐨𝐫 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 para los 𝐚𝐦𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬𝐨𝐬 🆚 🇲🇽 y 🇨🇦 para esta 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 de 𝐨𝐜𝐭𝐮𝐛𝐫𝐞
🔗 https://t.co/0T1MIsDfUG#LaSeleNosUne 🇨🇴 pic.twitter.com/XUqrNAlKnF
Aun así, el debate sigue abierto. Mientras algunos respaldan la idea de mirar hacia el futuro y dar espacio a los más jóvenes, otros consideran que la Selección necesita equilibrio entre experiencia y renovación. Dayro Moreno, con su trayectoria y liderazgo, representa precisamente esa mezcla que muchos extrañan en la convocatoria.
Por ahora, la polémica está servida. Los amistosos ante México y Canadá no solo pondrán a prueba el rendimiento del equipo, sino también la capacidad de Lorenzo para sostener su proyecto frente a las críticas. Si los resultados acompañan, el ruido se acabará; pero si el ataque colombiano vuelve a carecer de eficacia, la sombra de Dayro Moreno volverá a rondar la concentración de la tricolor.
