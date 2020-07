Dayro Moreno no entrena virtualmente con Talleres y escucha ofertas en Colombia

Desde hace algunas semanas, el delantero de 34 años Dayro Mauricio Moreno regresó a Colombia para pasar los días de la emergencia por el coronavirus tras disputar la temporada con Talleres de Córdoba de Argentina.

Al arribar al país, se conoció que Moreno no volverá al sur de continente, a pesar de tener aún contrato con el club argentino hasta diciembre, ya que Talleres no pagará el "plus" para asegurarse al atacante hasta final de año e impedir su salida.

Este jueves 2 de julio, el portal Mundo D informó que al jugador colombiano no ha participado de los entrenamientos virtuales con sus compañeros en la 'T', por lo que se confirmaría su salida a otro club.

En las últimas horas se ha conocido que Junior de Barranquilla podría acudir al atacante como reemplazo de Carmelo Valencia, a quien no se le renovó el contrato. En el negocio entre el cuadro 'rojiblanco' y el argentino estaría también el préstamo vigente por el zaguero Rafael Pérez, quien viajó a Argentina a unirse a Talleres.

Por otro lado, Atlético Nacional también estaría interesado en contar con Dayro Moreno, por lo que el conjunto 'verdolaga' habría ofrecido un intercambio en el que estaría implicado el volante venezolano Ronaldo Lucena.

Lucena no estaría en los planes de Juan Carlos Osorio después de regresar a la institución antioqueña tras un préstamo en Jagures de Córdoba, por lo que los directivos de Nacional volverían a cederlo.