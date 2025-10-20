Actualizado:
Lun, 20/10/2025 - 17:59
Dayro Moreno responde a polémica sobre su mal momento en Once Caldas
Dayro Moreno reapareció tras los rumores que hay por supuestos problemas en Once Caldas.
Dayro Moreno se vuelve a robar el protagonismo del Fútbol Profesional Colombiano desde que quedó eliminado de la Copa Sudamericana con Once Caldas, una fecha en que cambió todo para el goleador, el 'Arriero' Herrera y los fanáticos del 'blanco blanco'.
Desde este partido no se volvió a ver al delantero de 40 años auspiciar como titular, ha faltado a varias convocatorias y suma una escasa cantidad de minutos, lo que también ha afectado a su marca de goles. Se habló sobre problemas de indisciplina y por lo que el estratega estaría tomando medidas al respecto, pero recientemente reapareció Dayro con un contundente mensaje.
Dayro Moreno no se guardó nada tras malos rumores con Once Caldas
Once Caldas no pasa por su mejor momento en la Liga BetPlay, ha sumado cinco derrotas en sus últimos cinco enfrentamientos y este negativo presente deportivo lo ha llevado a estar, de manera parcial, fuera de los ocho equipos que clasifican a los cuadrangulares finales.
El 'blanco blanco' viene de perder en el marco de la fecha 16 contra Llaneros auspiciando como visitante, un encuentro en donde justamente no estuvo Dayro Moreno ni siquiera en la convocatoria y fue lo que encendió más la polémica.
El atacante de 40 años se encuentra en el "ojo del huracán", pero han ocurrido dos hechos que desmentirían toda la mala imagen que se está creando. El primero de ellos son unas declaraciones de Eduardo Luis en el programa La FM + Fútbol en donde dio a conocer que habló con Dayro y le confirmó que todo estaba bien; mientras que la segunda es un video del propio goleador hablando con su entrenador personal en donde dice que hay mucha especulación y mucho "morbo" con lo que está pasando.
Próximo partido de Once Caldas
El siguiente reto del Arriero será nada más y nada menos que en la Copa BetPlay, el duelo de vuelta contra Nacional que se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot. Once Caldas jugará el duelo el miércoles 22 de octubre sobre las 18:00 y tendrá que "remar contra la corriente" para remontar el marcador que está 0-1.
