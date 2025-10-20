Dayro Moreno responde a polémica sobre su mal momento en Once Caldas

Dayro Moreno se vuelve a robar el protagonismo del Fútbol Profesional Colombiano desde que quedó eliminado de la Copa Sudamericana con Once Caldas, una fecha en que cambió todo para el goleador, el 'Arriero' Herrera y los fanáticos del 'blanco blanco'.

Desde este partido no se volvió a ver al delantero de 40 años auspiciar como titular, ha faltado a varias convocatorias y suma una escasa cantidad de minutos, lo que también ha afectado a su marca de goles. Se habló sobre problemas de indisciplina y por lo que el estratega estaría tomando medidas al respecto, pero recientemente reapareció Dayro con un contundente mensaje.

Dayro Moreno no se guardó nada tras malos rumores con Once Caldas

Once Caldas no pasa por su mejor momento en la Liga BetPlay, ha sumado cinco derrotas en sus últimos cinco enfrentamientos y este negativo presente deportivo lo ha llevado a estar, de manera parcial, fuera de los ocho equipos que clasifican a los cuadrangulares finales.

El 'blanco blanco' viene de perder en el marco de la fecha 16 contra Llaneros auspiciando como visitante, un encuentro en donde justamente no estuvo Dayro Moreno ni siquiera en la convocatoria y fue lo que encendió más la polémica.