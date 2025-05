Dayro Moreno rompió el silencio; la deuda de ir a un Mundial

Sin duda, Dayro Moreno es uno de los jugadores más determinantes en el fútbol colombiano, pese a su edad el delantero sigue siendo una de las fichas clave del Once Caldas en el frente de ataque y con el paso de cada partido, Dayro sigue alargando su registro como máximo goleador del fútbol colombiano.

Sin duda, la carrera del goleador ha estado marcada por diferentes momentos clave pero no se puede dejar atrás la campaña con el Once Caldas y la Copa Libertadores del 2004, ese año dejó un momento que recientemente el goleador recordó, pues Dayro habló sobre la única vez que ha llorado en su carrera como profesional y fue en la Copa Intercontinental.

"El fútbol me sacó lágrimas una sola vez, incluso fue en el partido de Japón contra el Porto. Ni siquiera fue cuando perdimos cuando lloré, sino cuando el Porto bota el penal y Jonathan Fabra tenía la oportunidad de hacerlo y éramos campeones del mundo con Once Caldas. Ahí fue cuando el deporte me sacó las lágrimas y, bueno, son cosas del fútbol, perdimos el partido", aseguró.

Por otro lado, el mismo delantero habló sobre como recibió la noticia de no ser parte del Mundial 2014 y la histórica selección Colombia que fue a dicho campeonato bajo el mando de José Néstor Pékerman.

"Lo del Mundial de Brasil 2014 sí me golpeó durísimo porque tenía mucha ilusión, y cuando tienes ilusión y que lleguen y le digan a uno que se va para la tribuna, es un momento muy complicado para mí, pero lo tomé con mucho profesionalismo", declaró en medio de una entrevista.

De momento, Dayro Moreno sigue viviendo una buena temporada con el Once Caldas en el torneo local y en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y espera seguir avanzando en ambos frentes con su buen registro goleador que ha conseguido con el paso de los meses de este 2025.