Dayro Moreno rompió el silencio sobre polémica con James Aguirre

De esta forma, Once Caldas cierra un caso que ha generado polémica en el fútbol colombiano y vale la pena destacar que el técnico del club en días pasados había hablado sobre el motivo de la ausencia de Dayro en juegos determinantes de la temporada.

“Dayro es un jugador importante para nosotros”, afirmó el entrenador, dejando claro que su ausencia no responde a una sanción interna ni a un castigo personal. El técnico fue enfático al agregar que “las decisiones técnicas se toman en grupo y hay que respetarlas también”, dejando entrever que el caso del delantero pasa más por una decisión táctica que por un tema disciplinario.