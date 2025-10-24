Actualizado:
Vie, 24/10/2025 - 16:06
Dayro Moreno rompió el silencio sobre polémica con James Aguirre
Dayro envió un claro mensaje sobre el caso.
Sin duda, uno de los temas más controversiales de los últimos días en el fútbol colombiano gira sobre el Once Caldas y todo el entorno de los jugadores tras la eliminación en Copa Sudamericana.
Desde hace un par de días se habla sobre una supuesta ruptura entre el delantero, Dayro Moreno, y el arquero del club, James Aguirre, por problemas tras la eliminación del equipo de la Copa Sudamericana en casa.
Dayro Moreno en su instagram. pic.twitter.com/LVSDNQf8Qf— Andrés López (@LopezAndres_11) October 23, 2025
Lea también: Árbitros confirmados para los clásicos: Nacional Vs Medellín y Millonarios Vs Santa Fe
Ahora, Dayro Moreno dejó toda la polémica atrás y subió una historia en sus redes sociales en donde se le puede ver junto al portero junto a un mensaje que deja las especulaciones a un lado, "siempre contigo mi capi y a muerte con el equipo".
Otras Noticias
De esta forma, Once Caldas cierra un caso que ha generado polémica en el fútbol colombiano y vale la pena destacar que el técnico del club en días pasados había hablado sobre el motivo de la ausencia de Dayro en juegos determinantes de la temporada.
Le puede interesar: Las cuentas de Colombia para seguir avanzando en el Mundial sub 17
“Dayro es un jugador importante para nosotros”, afirmó el entrenador, dejando claro que su ausencia no responde a una sanción interna ni a un castigo personal. El técnico fue enfático al agregar que “las decisiones técnicas se toman en grupo y hay que respetarlas también”, dejando entrever que el caso del delantero pasa más por una decisión táctica que por un tema disciplinario.
Fuente
Antena 2