Dayro Moreno tomó decisión tras eliminación de Once Caldas

Once Caldas vivió uno de sus peores momentos de la temporada 2025 al caer eliminados en la instancia de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle en el Estadio Palogrande de Manizales.

El 'blanco blanco' se despidió de la competencia de una manera bastante dolorosa, ya que iban ganando la serie con un marcador de 2-0 obtenido en Ecuador, pero en casa dejaron empatar el global y en la definición desde el punto penal tuvieron que decir "adiós" un hecho de desbastó a los jugadores, cuerpo técnico e hinchas y por el cual salió a dar la cara Dayro Moreno.

Dayro Moreno hace frente y decide continuar adelante con Once Caldas

Once Caldas volvió a llenar de ilusión a toda Colombia tras su destacada actuación en la Copa Sudamericana, en donde tuvieron en varias ocasiones las oportunidades en contra, pero aún así fueron contra todo pronóstico y lograron sorprender de la mejor manera llegando a los cuartos de final.

Lamentablemente en el duelo definitivo la fortuna y claridad no estuvieron de su lado, mostrando una imagen de confianza de la cual se supieron aprovechar los jugadores del elenco ecuatoriano para hacerse sentir en condición de visitante y empatar una serie complicada.