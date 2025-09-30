Actualizado:
Mar, 30/09/2025 - 20:15
Dayro Moreno tomó decisión tras eliminación de Once Caldas
Dayro Moreno reaparece tras eliminación de Once Caldas en Sudamericana
Once Caldas vivió uno de sus peores momentos de la temporada 2025 al caer eliminados en la instancia de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle en el Estadio Palogrande de Manizales.
El 'blanco blanco' se despidió de la competencia de una manera bastante dolorosa, ya que iban ganando la serie con un marcador de 2-0 obtenido en Ecuador, pero en casa dejaron empatar el global y en la definición desde el punto penal tuvieron que decir "adiós" un hecho de desbastó a los jugadores, cuerpo técnico e hinchas y por el cual salió a dar la cara Dayro Moreno.
Dayro Moreno hace frente y decide continuar adelante con Once Caldas
Once Caldas volvió a llenar de ilusión a toda Colombia tras su destacada actuación en la Copa Sudamericana, en donde tuvieron en varias ocasiones las oportunidades en contra, pero aún así fueron contra todo pronóstico y lograron sorprender de la mejor manera llegando a los cuartos de final.
Lamentablemente en el duelo definitivo la fortuna y claridad no estuvieron de su lado, mostrando una imagen de confianza de la cual se supieron aprovechar los jugadores del elenco ecuatoriano para hacerse sentir en condición de visitante y empatar una serie complicada.
Frente a esta situación el 'Arriero' Herrera fue uno de los primeros en reconocer los errores que se cometieron dentro del terreno de juego y a él se sumó otro gran referente del club como lo es Dayro Moreno, quien aprovechó sus redes sociales para pedir un perdón masivo a toda la hinchada del Once y a todos los colombianos, pero también dejando claro que su presente y, probablemente futuro, seguirá siendo con la camiseta del 'blanco blanco'.
"Vengo a poner la cara a mis hinchas del Once Caldas y a toda Colombia. Gracias por todo el apoyo que enos hicieron, pero esto es fútbol y la historia sigue, con el 'blanco' vamos para adelante. Perdón hinchada de Once Caldas, Manizales y toda Colombia".
Próximo partido de Dayro Moreno con Once Caldas
El siguiente reto del máximo goleador colombiano con la camiseta del 'blanco blanco' será en los octavos de final de la Copa BetPlay, en donde se jugará el partido de vuelta en el Estadio Palogrande contra Deportivo Pasto el miércoles 1 de octubre sobre las 19:00 hora local.
