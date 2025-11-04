Cargando contenido

Dayro Moreno, Selección Colombia
Dayro Moreno, Selección Colombia
Dayro Moreno volvería a ser convocado a Selección Colombia

El atacante tuvo minutos en la fecha 17 de Eliminatorias contra Bolivia en Barranquilla.

El delantero Dayro Moreno estaría muy cerca de volver a ser convocado a la Selección Colombia, según información revelada por el periodista Osvaldo Hernández, del diario La Patria. El goleador de Once Caldas podría reaparecer con el combinado nacional en la próxima doble fecha FIFA de noviembre.

Dayro Moreno estaría tramitando la visa

De acuerdo con Hernández, Dayro viajó a Bogotá en los últimos días para adelantar un proceso de visado que le permitiría ingresar a Estados Unidos, país donde la Tricolor disputará sus próximos partidos amistosos.

La gestión del visado habría sido solicitada directamente por la Federación Colombiana de Fútbol, lo que refuerza las versiones sobre una nueva convocatoria del experimentado atacante de 40 años.

Próximos partidos de la Selección Colombia

Colombia enfrentará a Nueva Zelanda el sábado 15 de noviembre, y posteriormente a Australia el martes 18, ambos encuentros en territorio estadounidense, como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026.

Dayro Moreno ya había sido convocado por Néstor Lorenzo para la última doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, donde sumó minutos en la victoria ante Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

En aquel compromiso, el delantero del Once Caldas fue ovacionado por el público, destacando su experiencia y vigencia a pesar de su edad. Ante Venezuela, en Maturín, no tuvo participación.

Actualmente, Dayro Moreno es el máximo goleador colombiano de todos los tiempos y atraviesa un momento destacado con el equipo de Manizales. Su rendimiento ha despertado elogios incluso fuera del país.

De confirmarse su llamado, Dayro seguiría persiguiendo el sueño de ser convocado a la Copa del Mundo 2026, pues sin duda es uno de los candidatos a integrar el grupo.

