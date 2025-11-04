Dayro Moreno volvería a ser convocado a Selección Colombia

El delantero Dayro Moreno estaría muy cerca de volver a ser convocado a la Selección Colombia, según información revelada por el periodista Osvaldo Hernández, del diario La Patria. El goleador de Once Caldas podría reaparecer con el combinado nacional en la próxima doble fecha FIFA de noviembre.

Dayro Moreno estaría tramitando la visa

De acuerdo con Hernández, Dayro viajó a Bogotá en los últimos días para adelantar un proceso de visado que le permitiría ingresar a Estados Unidos, país donde la Tricolor disputará sus próximos partidos amistosos.

La gestión del visado habría sido solicitada directamente por la Federación Colombiana de Fútbol, lo que refuerza las versiones sobre una nueva convocatoria del experimentado atacante de 40 años.

Próximos partidos de la Selección Colombia

Colombia enfrentará a Nueva Zelanda el sábado 15 de noviembre, y posteriormente a Australia el martes 18, ambos encuentros en territorio estadounidense, como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026.