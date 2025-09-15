Dayro reveló detalles de la fecha de su retiro: “Es una locura”

Mucho se ha hablado del futuro de Dayro Mauricio Moreno Galindo en el Once Caldas, como también en la Selección Colombia. El delantero regresó a la convocatoria y sumó poco más de ocho minutos en el juego ante Bolivia por la fecha 17 en la cual aseguraron la clasificación para el Mundial de 2026. Con la presencia de Dayro, hay mucha ilusión con la posibilidad de que pueda jugar la cita orbital.

Solo Néstor Lorenzo tendrá en sus manos la opción de convocarlo o no para la Copa del Mundo. Con 40 años podría ser una de las opciones si sigue por la misma senda goleadora. Dayro Moreno se puso la camiseta de la Selección Colombia después de una ausencia de nueve años y, desde los primeros minutos de la parte inicial, ya lo estaban pidiendo en el campo de juego en Barranquilla.

En ocho minutos, Dayro Moreno no tuvo muchas opciones ni tampoco pudo tener el balón, y claro, no era mucho tiempo. Sin embargo, en su canal de YouTube, sentenció que nada se comparaba con regresar a usar la camisa de la Selección Colombia, especialmente contribuyendo para la clasificación al Mundial.

DAYRO MORENO Y SU RETIRO COMO JUGADOR PROFESIONAL

Dayro volvió a vivir lo que es una convocatoria con la Selección Colombia después de una ausencia larga sin llamados. Néstor Lorenzo ya lo conocía cuando fue asistente técnico de José Néstor Pékerman. El goleador de Chicoral, Tolima afirmó en su canal que no ha pensado nunca en el retiro ni nada similar. Quiere seguir rompiendo todos los récords posibles y disfrutar, pese a sus 40 años.

Sobre el interés de regresar a una Selección Colombia, Dayro Moreno sentenció que, “el día que yo me retire del fútbol dejo de pensar en mi selección como jugador, de resto siempre pienso en mi selección. Nunca quisiera retirarme porque el fútbol es una locura. No tengo fecha, seguir trabajando, luchándola”.

Además, eso va de la mano con el pedido de los hinchas que quieren verlo en la Selección Colombia, “lo que yo viví en Barranquilla, todo un estadio coreando mi nombre... orgullo, satisfacción, gracias, Colombia. Ser querido por toda la gente es un orgullo muy grande”.

DAYRO MORENO Y UN RECUERDO PARA TODA LA VIDA: “UNA COSA INOLVIDABLE”

Dayro Moreno dejó claro que la sensación de cómo se enteró de su convocatoria y el pedido de la afición en Barranquilla y en su llegada a Bogotá cuando jugaron frente al Pasto, “cuando aterrizó el avión en Bogotá, todo el mundo aplaudiendo. Cuando dice la azafata: ‘felicitaciones Dayro Moreno por la convocatoria a la Selección’. De una vez la piel se me erizó”.

El goleador colombiano afirmó en su canal personal de YouTube que no hay mejor sensación que regresar a la Selección Colombia, “estos 10 días que viví en la Selección, una cosa inolvidable. Tener todo un país a favor de uno es una cosa impresionante y me erizo porque esto va a quedar marcado para mi vida, gracias, Colombia, la verdad sin palabras”.

Posteriormente, y siguiendo por la misma línea, Dayro Moreno sentenció que es impresionante, “volver a ponerme la camiseta de mi país es un orgullo muy grande. Te juro que es una cosa impresionante. Uno como jugador, como profesional, vestir la camiseta del país es lo más hermoso”.