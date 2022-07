De Boca a la Serie A: Tres equipos italianos le siguen los pasos a Jorman Campuzano

La presencia de los jugadores colombiano en Boca Juniors ha sido importante en el último tiempo. Fabra y Villa han sido constantes en la titular del equipo de la rivera. Sin embargo, Campuzano ha sido la excepción a la regla.

El mediocampista colombiano no ha tenido muchos minutos en sus últimos cursos en la 'casa amarilla'. El ex Nacional se ha quedado corto para ser parte del once titular del club de la Bombonera.

Jorman Campuzano ha pasado largos periodos en el banco de suplentes y pesé a los cambios de entrenador, la situación no ha variado mucho.

Pesé a que los rumores apuntaban a que podía marcharse a Lanús, finalmente el acuerdo no se dio. Ahora, el volante tendría una chance para marcharse a Italia. Los interesados serían Monza, Verona y Cremonese.

Así lo informó la pagina especializada en fichajes del país europeo Soy Calcio. La cuenta señala que los tres clubes verían en el cafetero una buen opción de mercado.

Boca busca la salida del futbolista que no ha logrado acentuarse en el equipo. Desde la dirigencia azul y oro y el consejo de fútbol se buscan alternativas para buscarle minutos al jugador tricolor.

Campuzano llegó hace más de 3 años a Boca y ha jugado 97 partidos, dos goles anotados y cuatro asistencias. Registros poco notables para lo que se esperaba de su rendimiento.