De Borja a Teo: "me hiciste quedar, ahora tu no te puedes ir" de Junior

Después de algunos días de incertidumbre, Junior de Barranquilla confirmó el pasado lunes 4 de enero que el delantero Miguel Ángel Borja continuará en el equipo 'rojiblanco', por lo menos por seis meses más.

Borja, que fue el goleador de la Liga BetPlay Dimayor del 2020, se mantendrá en el cuadro barranquillero en condición de préstamo con una opción de compra de 4,5 millones de dólares y con la opción de que si Palmeiras, club dueño de sus derechos deportivos, recibe una oferta que Junior no pueda igualar o superar, podrá negociar al atacante.

Le puede interesar: Junior no para: otros dos fichajes confirmados para la Copa Libertadores

Al final de la temporada 2020, el delantero cordobés se había despedido de la afición tiburona luego de que se informara que era complicado que se pudiera lograr su permanencia, por lo que compartió un mensaje de agradecimiento a los hinchas, directivos y compañeros.

Dicha situación generó una "movilización" virtual en Barranquilla con el objetivo de impedir la partida del jugador y una de las figuras que se manifestó fue Teófilo Gutiérrez, quien le aseguró a Borja que no se iba a ir.

Tras concretarse su continuidad y durante su primer entrenamiento del año, Miguel Ángel Borja afirmó que le agradeció a Gutiérrez por el apoyo y le dijo que al quedarse, Teo no se puede ir del equipo.

Lea además: Borja se queda en Junior: los detalles del arreglo que hizo con el 'Tiburón'

“Me lo encontré en el camerino, y le dije que ahora me hiciste quedar y tú no te puedes ir entonces. Me dijo que tiene contrato. ‘Teo’ sabe lo que hace, esperemos que tome una buena decisión, que sea lo mejor para él y para su familia. Todos tenemos aspiraciones, pero queremos que se quede porque lo necesitamos”, señaló Borja en diálogo con Habla Deportes.

Y es que en los últimos días del 2020, ,Teófilo Gutiérrez aseveró en Deporte Espectacular que su ciclo en Junior habría terminado, por lo que al término de su contrato, en julio del presente año, podría tomar un nuevo rumbo.

Lo dicho por Gutiérrez generó sorpresa en la afición no solo del conjunto 'rojiblanco', si no también de todo del Fútbol Profesional Colombiano, ya que a sus 35 años tendría ofertas del exterior.