Actualizado:
Lun, 27/10/2025 - 08:30
De Bruyne y una lesión sensible: El belga estará fuera varios meses
El jugador belga recién llegado la Napoli se lesionó justo después de anotar.
El Napoli confirmó este lunes una noticia que sacude al fútbol europeo, Kevin De Bruyne sufrió una lesión grave en el bíceps femoral del muslo derecho y estará fuera de las canchas durante varios meses.
El diagnóstico oficial del Napoli
A través de un comunicado, el club italiano informó que los exámenes médicos finales confirmaron una lesión de alto grado del bíceps femoral derecho, lo que requerirá un proceso de recuperación prolongado. Aunque el equipo no especificó el tiempo de baja, se estima que el mediocampista belga podría estar fuera hasta principios de 2026, dependiendo de su evolución.
La noticia llega en un momento clave de la temporada, ya que De Bruyne era una de las piezas más importantes del proyecto deportivo del Napoli, que apostó por él para reforzar su mediocampo con talento, experiencia y liderazgo.
Duro golpe para el Napoli y mensaje de apoyo al belga
La lesión del belga representa un golpe sensible para el equipo napolitano, que pierde a su principal generador de juego en plena lucha por los primeros puestos de la Serie A y en plena fase de grupos de competencias europeas.
Desde el anuncio, las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo hacia el jugador. “Get well soon, Kev!”, “¡Recupérate pronto, Kev!”, publicó el Napoli en sus plataformas oficiales, acompañando la frase con una foto del mediocampista de 34 años.
El fútbol europeo espera su pronta recuperación, mientras el Napoli deberá encontrar soluciones sin uno de los jugadores más determinantes del mundo en los últimos años.
Fuente
Antena 2