De Bruyne y una lesión sensible: El belga estará fuera varios meses

El diagnóstico oficial del Napoli

A través de un comunicado, el club italiano informó que los exámenes médicos finales confirmaron una lesión de alto grado del bíceps femoral derecho, lo que requerirá un proceso de recuperación prolongado. Aunque el equipo no especificó el tiempo de baja, se estima que el mediocampista belga podría estar fuera hasta principios de 2026, dependiendo de su evolución.

La noticia llega en un momento clave de la temporada, ya que De Bruyne era una de las piezas más importantes del proyecto deportivo del Napoli, que apostó por él para reforzar su mediocampo con talento, experiencia y liderazgo.