De campeón del mundo a mentiroso: la razón por la que 'Papu' Gómez ocultó sus resultados de doping

El Mundial de Qatar le devolvió la alegría a Argentina y le dio la oportunidad de volver a gritar campeón después de más de 30 años.

De la mano de Lionel Messi, Emiliano 'Dibu' Martínez, Lionel Scaloni y otras grandes figuras que representaron a la 'albiceleste', Argentina levantó su tercer Mundial de Fútbol frente a la Selección de Francia, la cual también contaba con grandes figuras como Kiliam Mbappé, Dembélé y Griezmann.

Le puede interesar: Boca Juniors celebró por todo lo alto el triunfo de Central Cordoba

Esta sin duda alguna fue una de las mejores finales que se ha vivido en una Copa Mundial, lluvia de goles con un marcador de 3-3 y una definición exquisita desde el punto penal en donde nuevamente el 'Dibu' Martínez fue figura al atajarle el penal a Kingsley Coman.

Sin embargo, hubo un jugador que no vivió esta fiesta al máximo junto con todos sus compañeros, ya que días antes de la final había recibido una devastadora noticia. Alejandro 'Papu' Gómez fue notificado con que sus resultados de doping habían dado positivos.

Lea también: Mbappé no se olvidó de Messi y reveló dura verdad sobre el Mundial 2022

El delantero argentino le ocultó el mensaje que revelaba dichos resultados a sus compañeros de equipo, cuerpo técnico e incluso a la propia federación, un hecho que para muchos pareció deshonesto y cobarde, pero 'Papu' se sinceró y aclaró la razón de por qué hizo esto.

Me llega por mail dos días antes de la final que había dado positivo. En la final del Mundial que te llegue una noticia así es horrible, me enfermé esos dos días, estuve muy mal, estuve con fiebre, seguramente me bajaron las defensas, estaba para atrás. Imagínate festejando, pero siempre con la cabeza en qué va a pasar. No se lo quise decir a nadie porque no quería que la gente esté en otro lado que no sea jugar la final del mundo. Me parecía muy egoísta de mi parte ir a contarle algo feo así a los chicos que estaban por jugar una final del mundo, así que me la guardé para después del partido”.