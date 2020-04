De goleador a goleador: Borré fue elogiado por un recordado jugador de River

Rafael Santos Borré (38 goles) es uno de los atacantes predilectos de Marcelo Gallardo y está a cuatro tantos de convertirse en el máximo goleador de la era del 'Muñeco', como entrenador de River Plate. Por eso, más allá de los elogios que recibe constantemente de su técnico y de la afición, de la que se ha convertido en uno de los jugadores más queridos, ahora quien mostró su admiración hacia el colombiano fue el poseedor de la marca, el argentino Lucas Alario.

Alario, actualmente en Bayer Leverkusen, tuvo un breve paso por River, pero eso le bastó para convertir 41 tantos y conseguir cinco títulos con el equipo de la banda cruzada, por eso se tomó la vocería y aseguró que tan pronto como se reanude la competición, sabe que Borré lo superará, dejando en claro que para alcanzar esta cifra hay que hacer las cosas bien, tal como las ha hecho el colombiano.

"Apenas se reanude todo, Rafa me pasa. Quiere decir que uno hizo las cosas bien. Era lo que tenía que hacer, como todo delantero. Por suerte, pude convertir muchos goles. Hoy, Rafa está en un nivel muy bueno, por los goles y el compromiso con el equipo", sentenció desde Alemania, a través de un 'Instagram Live', el atacante quien, de a pocos, se ha consolidado en un fútbol complicado como es el de la Bundesliga.

Tras no conseguir el título del torneo, luego de tener la ventaja y no poder sumar una victoria en sus dos últimos partidos, River se disponía para jugar la Copa de la Superliga, en la que no quiso disputar su primer encuentro por la complicada situación de salud que atravesaba el país y tuvo problemas por esta decisión que fue considerada como un desacato al reglamento. Posteriormente el fútbol fue suspendido.