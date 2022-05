De héroe a villano: Marcelo le da con todo al Real Madrid

El presente del Real Madrid es inmejorable. El conjunto español se encuentra a un poco más de un día de disputar una nueva final de Champions League. Sin embargo, el encuentro ante Liverpool no es el único tema del que se habla en la casa blanca.

Las salidas de los jugadores que no seguirán en el Santiago Bernabéu es uno de los temas a tratar. Entre los candidatos a salir se encuentran Isco, Bale, Hazard, Asensio y el más destacado: Marcelo.

El lateral brasileño es el actual capitán y su marcha sería un golpe fuerte para la afición. Las cámaras del popular segmento de la televisión español, El Día Después, mostraron un dialogo entre Marcelo y Lucas Vásquez, donde hablaban de la continuidad del brasileño.



Vásquez, le señalaba: “ya, pero si tú hace tiempo que lo tienes claro, no puedes reducir más… Ya, y que no lo sabes”. Por su parte, el lateral no aguantó la tristeza y contestó “porque el club no me va a renovar… He sido un p*** ejemplo”.

La salida del brasileño es prácticamente un hecho. Incluso el jugador sudamericano tuvo un momento para despedirse de la afición madridista en medio del encuentro ante el Betis en el último partido de la Liga española.

Por ahora, el jugador sudamericano y el club no ha hecho oficial la decisión y se conocerá en los siguientes días. Sin embargo, el tono de despedida en el último encuentro deja muy pocas dudas.