De no creer: la verdadera razón por la que América despidió a Lucas González

América de Cali sorprendió en la noche de este 15 de enero después de que diera a conocer a través de un comunicado que Lucas González no continuaría siendo más el técnico del equipo.

Así las cosas, desde entonces mucho se habla de lo que pasará con el equipo y los motivos que llevaron a los directivos a tomar una decisión que terminó sorprendiendo hasta a los mismos jugadores.

Después de muchos rumores, fue Mariano Olsen quien a través de su cuenta de X pintó mejor el panorama sobre esta situación que llegó justo a días de iniciar la Liga Betplay y en medio de una posible contratación al jugador chileno Arturo Vidal.

Vea también: Estamos todos locos, Lucas…

Bien, pues según Olsen, evidentemente Lucas no renunció y su salida se dio tras la decisión tomada por Marcela Gómez, hija de Tulio Gómez, quien después de hora y media de reunión dejó claro que no quería la continuidad de este entrenador.

"No estaba tranquila por la reacción de la gente si el equipo no comenzaba ganando, ni con aspectos tácticos", fue lo que dijo Olsen, lo que queda claro que esta fue la verdadera razón por la que González no continuó en el banquillo del equipo.

Le puede interesar: América: Revelaron la fecha para conocer al nuevo entrenador

Así las cosas, parece que muchas cosas de la actitud de este técnico no terminó de convencer ni a los aficionados ni a los directivos, por eso ahora deberán hacer una carrera contra el tiempo para contratar al nuevo estratega.