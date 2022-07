¿De qué juega el hermano de Luis Díaz y cuántos partidos jugó en la B?

En las últimas horas se dio a conocer que Jesús Manuel Díaz Marulanda, hermano de la figura de la Selección Colombia y Liverpool de Inglaterra Luis Fernando Díaz, tendrá su primera experiencia en el exterior al ser nuevo jugador de Porto de Portugal.

La información la dio a conocer Barranquilla F.C., equipo del futbolista, al señalar que Jesús Manuel presentará exámenes médicos y posteriormente firmará contrato en condición de préstamo con opción de compra.

Lea también: Hermano de Luis Díaz sigue sus pasos y jugará en Porto

Con 18 años, el hermano menor de Luis Díaz se ha destacado en la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano hasta el punto de ser convocados en repetidas ocasiones a la Selección Colombia en las categorías sub 17 y sub 20.

De qué juega Jesús Díaz

Jesús Manuel, al igual que su hermano, se desempeña como volante ofensivo por la banda izquierda.

Cuántos partidos jugó con Barranquilla F.C

Jesús Manuel Díaz, de 18 años, debutó como profesional en el 2021 con la camiseta de Barranquilla F.C y desde entonces ha jugado 31 partidos y marcado un gol.

Le puede interesar: Simplemente por ser Neymar: injusto ranking en Europa relega a Díaz

JUAN CRUZ REAL LO CONSIDERÓ PARA JUNIOR

En diálogo con El Heraldo, al estratega se le consultó sobre la posibilidad que tendría Jesús Manuel Díaz, hermano de Luis Fernando Díaz figura de Liverpool, de ser incluido en Junior para la próxima temporada.

"Lo he visto jugar, me parece que es un buen jugador con cosas interesantes. No quiero hablar de ningún jugador en particular porqué hay que hablarlo primero internamente, ver las posibilidad", dijo.