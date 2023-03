Debuta Linda Caicedo en el Real Madrid: hora y canal para ver el partido este sábado

La joven colombiana Linda Caicedo, llegada al Real Madrid femenino hace apenas una semana, vive este viernes su primera convocatoria como madridista, ante el duelo liguero que enfrentará el sábado a su equipo en la visita al murciano Alhama.

En estadio murciano José Kubala, pues, puede vivir el debut oficial de la colombiana, que el último 22 de febrero cumplió los 18 años y, apenas dos días después, fichó por el Real Madrid tras llegar con la carta de libertad tras acabar su contrato con el Deportivo Cali.



Linda Caicedo, ya internacional con la selección absoluta colombiana, está considerada una de las grandes promesas del fútbol femenino latinoamericano. Así, fue elegida Mejor Jugadora de la Copa América del año 2022 e integrante del once ideal del torneo, donde llevó a Colombia a la final perdida ante Brasil.



Con anterioridad, entre otros logros, fue nombrada Mejor Jugadora sub-20 de la Conmebol en 2022 y Balón de Plata del Mundial femenino sub-17 2022, donde fue también Bota de Bronce.



Desde su llegada al Real Madrid ha estado entrenándose a las órdenes del entrenador del primer equipo femenino, Alberto Toril, que este viernes la ha convocado para el duelo ante el Alhama, de la Vigésima jornada de la Liga F (máxima categoría del fútbol femenino española), donde el equipo madrileño es segundo.

Siga el debut de Linda Caicedo: hora y canal de TV para el partido de Alhama vs Real Madrid este sábado

El partido entre Alhama y Real Madrid lo podrá seguir en Colombia y toda Sudamérica a través de DAZN. En México la plataforma habilitada es Blue To Go Video Everywhere; mientras que en España y Estados Unidos lo podrá disfrutar también a través de DAZN.

Horarios del partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 12:15

México: 11:15

Venezuela, Bolivia y Paraguay: 13:15

Argentina y Chile: 14:15

Estados Unidos: 13:15 (este), 9:15 (pacífico)

España: 18:15