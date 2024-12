"Decidí dar un paso al costado porque no llegamos a un acuerdo": el ídolo se va después de 10 años

Libertad se acaba de coronar campeón de la Copa Paraguay al vencer a Nacional con una solitaria anotación de Rubén Lezcano sobre el minuto 54 del compromiso. El cuadro 'Gumarelo' alzó su tercer título en esta competencia, pero la emoción duró poco al confirmarse que su máximo ídolo anunció su salida del club para la siguiente temporada.

En diálogo con 1080AM, se dio a conocer que Antonio Bareiro no continuaría en el equipo al que le dio tantas alegrías, goles y títulos durante 10 años. El delantero de 35 años confesó que su propósito era continuar en Libertad por un buen tiempo más, pero la realidad fue que los directivos del equipo le negaron sus solicitudes, por lo cual decidió dar un paso al costado.

"Me reuní con la directiva y yo decidí dar un paso al costado porque no llegamos a un acuerdo. Me duele mucho porque quería seguir, pero di un paso al costado para que puedan surgir los jugadores de la cantera. Cuesta salir de un club donde estuve muchos años y la verdad me duele mucho porque quería seguir, pero la verdad salí bien del club. Me voy con un título".