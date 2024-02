Decisión de última hora de Bodmer con Nacional: "me iré tranquilo"

Atlético Nacional busca hacer un mejor trabajo en la Liga Betplay y con la presión de la Copa Libertadores, parece que las cosas empiezan a tornarse complicadas, por eso mucho se habla de la salida del entrenador Jhon Jairo Bodmer, quien en las últimas horas decidió aclarar su situación actual con el equipo.

En una rueda de prensa, el estratega habló sobre las supuestas presiones que estaba recibiendo de algunos directivos y también encaminó su respuesta a la continuidad en el banquillo de los 'verdolagas'.

"El día que yo me vaya de Nacional, me iré frustrado si las cosas salen mal, pero me iré a mi casa a hacer mi duelo y mi análisis para pensar que la vida continúa y que tendré una nueva oportunidad en el fútbol", fue lo que inició diciendo.

Por otro lado, aclaró un poco mejor su postura respecto a lo que está viviendo: "Pero imagínese uno irse de una institución e irse a la casa pensando que te sacaron del equipo por aceptar sugerencias y que no hiciste lo que tú piensas y crees que debes hacer".

"Espero darle vuelta a todo esto, pero si no me iré a mi casa tranquilo porque hice lo que tenía que hacer", finalizó diciendo.

Así las cosas, con estas declaraciones, Bodmer dejó claro que su decisión con Nacional es seguir los pasos que para él son mejor, sin necesidad de estar esperando presiones o seguir patrones de diferentes opiniones.

El próximo partido de Nacional será precisamente este viernes 16 de febrero frente al Deportivo Cali y en condición de visitante; una prueba importante para los 'verdolagas', quienes buscan ser protagonistas en la tabla de posiciones.