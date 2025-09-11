Actualizado:
Jue, 11/09/2025 - 16:55
Peligra el Mundial de Yerry Mina; otro defensor vuelve de lesión y sería convocado
Néstor Lorenzo sabe de la recuperación del futbolista que juega en club de Europa.
La Selección Colombia culminó con un triunfo su participación en las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, el equipo ‘Tricolor’ se impuso con autoridad y por goleada 6-3 ante Venezuela en la ciudad de Maturín, demostrando su alto poder ofensivo y quedando en la tercera posición del torneo clasificatorio solo detrás de Ecuador y Argentina.
El conjunto dirigido por el técnico Néstor Lorenzo propinó dos goleadas en sus dos últimos partidos, recordando que días antes había ganado 3-0 a Bolivia en la ciudad de Barranquilla, resultado que le dio de manera anticipada su boleto directo a la cita orbital.
Lea también: “Listo para firmar”: Juan Carlos Osorio está acerca de dirigir en el Mundial 2026
En otras noticias: ¿quién fue el mejor jugador de la Selección Colombia en las Eliminatorias?
Defensor colombiano se recuperó de su lesión y podría estar en el Mundial 2026
Se trata de Juan David Cabal, actual jugador de la Juventus de Italia que ya tiene el alta médica y deportiva para tener minutos con ‘La Vecchia Signora’ luego de la rotura de ligamento cruzado que sufrió en noviembre de 2024 mientras estaba entrenando con la Selección Colombia en la previa de los partidos de Eliminatorias contra Uruguay y Ecuador.
Sin duda una buena noticia para el defensor caleño de 24 años, canterano de Atlético Nacional que también jugó en el Hellas Verona y que en julio del año pasado firmó contrato con Juventus hasta junio de 2029.
🚨 Juan David Cabal (23) es nuevo jugador de la #Juventus. Le pagan a #HellasVerona 11M€+1 en bonos y el colombiano firma por 5 años ⚪️⚫️🇨🇴— Pipe Sierra (@PSierraR) July 18, 2024
👀 #AtléticoNacional recibirá aproximadamente 2M€ por la operación pic.twitter.com/rm7O1YAxPQ
Juan David Cabal podría ser parte de las próximas convocatorias de la Selección Colombia
El jugador ya había sido tenido en cuenta por el técnico Néstor Lorenzo en estas Eliminatorias al Mundial 2026, por eso, no sería extraño que tras su fuerte lesión pueda volver a ser considerado por el entrenador argentino, así lo confirmó el periodista Felipe Sierra, asegurando que el cuerpo técnico de Colombia está muy atento a la evolución de Cabal en la Juventus.
Así las cosas, el defensor que también puede desempeñarse como lateral izquierdo, podría ser convocado para los próximos partidos amistosos que tenga la Selección Colombia, recordando que ya hay programados duelos en octubre contra México y Canadá, mientras que se espera oficializar partidos contra Nueva Zelanda y un equipo africana en noviembre.
🚨 Juan David Cabal ya tiene el alta médica y deportiva para tener minutos este mes con la #Juventus luego de la rotura de ligamento cruzado que sufrió en noviembre de 2024 con la Selección 🇨🇴— Pipe Sierra (@PSierraR) September 11, 2025
👀 El cuerpo técnico de Colombia está atento a todo su proceso de regreso pic.twitter.com/1cppdTjRPL
Fuente
Antena 2