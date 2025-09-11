Cargando contenido

Yerry Mina, defensa colombiano
Yerry Mina en la Selección Colombia
AFP
Fútbol
Actualizado:
Jue, 11/09/2025 - 16:55

Peligra el Mundial de Yerry Mina; otro defensor vuelve de lesión y sería convocado

Néstor Lorenzo sabe de la recuperación del futbolista que juega en club de Europa.

La Selección Colombia culminó con un triunfo su participación en las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, el equipo ‘Tricolor’ se impuso con autoridad y por goleada 6-3 ante Venezuela en la ciudad de Maturín, demostrando su alto poder ofensivo y quedando en la tercera posición del torneo clasificatorio solo detrás de Ecuador y Argentina. 

El conjunto dirigido por el técnico Néstor Lorenzo propinó dos goleadas en sus dos últimos partidos, recordando que días antes había ganado 3-0 a Bolivia en la ciudad de Barranquilla, resultado que le dio de manera anticipada su boleto directo a la cita orbital. 

Lea también: “Listo para firmar”: Juan Carlos Osorio está acerca de dirigir en el Mundial 2026

En otras noticias: ¿quién fue el mejor jugador de la Selección Colombia en las Eliminatorias?

Defensor colombiano se recuperó de su lesión y podría estar en el Mundial 2026 

Se trata de Juan David Cabal, actual jugador de la Juventus de Italia que ya tiene el alta médica y deportiva para tener minutos con ‘La Vecchia Signora’ luego de la rotura de ligamento cruzado que sufrió en noviembre de 2024 mientras estaba entrenando con la Selección Colombia en la previa de los partidos de Eliminatorias contra Uruguay y Ecuador. 

Sin duda una buena noticia para el defensor caleño de 24 años, canterano de Atlético Nacional que también jugó en el Hellas Verona y que en julio del año pasado firmó contrato con Juventus hasta junio de 2029. 

Lea también
Image
Hinchas de la Selección Colombia

Colombia ya juega el Mundial; en top 5 de países que más solicitaron entradas

Ver más

Juan David Cabal podría ser parte de las próximas convocatorias de la Selección Colombia 

El jugador ya había sido tenido en cuenta por el técnico Néstor Lorenzo en estas Eliminatorias al Mundial 2026, por eso, no sería extraño que tras su fuerte lesión pueda volver a ser considerado por el entrenador argentino, así lo confirmó el periodista Felipe Sierra, asegurando que el cuerpo técnico de Colombia está muy atento a la evolución de Cabal en la Juventus. 

Así las cosas, el defensor que también puede desempeñarse como lateral izquierdo, podría ser convocado para los próximos partidos amistosos que tenga la Selección Colombia, recordando que ya hay programados duelos en octubre contra México y Canadá, mientras que se espera oficializar partidos contra Nueva Zelanda y un equipo africana en noviembre. 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Selección Colombia

Selección Colombia

Imagen
Yerry Mina

Yerry Mina

Imagen

Juan David Cabal

Imagen
Juventus logo

Juventus

Imagen

Mundial 2026

Imagen

Eliminatorias 2026

Imagen

Lesiones

Imagen
Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo

Imagen
Eliminatorias Sudamericanas

Eliminatorias Sudamericanas

Imagen

Serie A

Imagen
Cagliari

Cagliari

Cargando más contenidos

Fin del contenido