Peligra el Mundial de Yerry Mina; otro defensor vuelve de lesión y sería convocado

La Selección Colombia culminó con un triunfo su participación en las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, el equipo ‘Tricolor’ se impuso con autoridad y por goleada 6-3 ante Venezuela en la ciudad de Maturín, demostrando su alto poder ofensivo y quedando en la tercera posición del torneo clasificatorio solo detrás de Ecuador y Argentina.

El conjunto dirigido por el técnico Néstor Lorenzo propinó dos goleadas en sus dos últimos partidos, recordando que días antes había ganado 3-0 a Bolivia en la ciudad de Barranquilla, resultado que le dio de manera anticipada su boleto directo a la cita orbital.

