Mar, 04/11/2025 - 07:58
Defensor de Selección Colombia se aleja de Europa; quieren retenerlo en Sudamérica
El jugador ha logrado convencer a las directivas y al cuerpo técnico con sus actuaciones.
Ya corriendo días de noviembre y en vísperas del último mes del año 2025, los clubes del mundo entero van analizando su nómina de jugadores para saber si necesitan refuerzos o si por el contrario quiere renovar los contratos de futbolistas que han cumplido con las expectativas.
Pues bien, una de las ligas más poderosas del continente americano es sin duda la que se desarrolla en Brasil, país que goza de un fuerte poder económico y futbolístico que atrae a jugadores para ser parte de ese balompié.
Vasco da Gama quiere quedarse con futbolista de la Selección Colombia
Uno de los equipos brasileños que en el pasado mercado de fichajes se hizo con los servicios de dos futbolistas colombianos fue Vasco da Gama, conjunto que negoció el préstamo del defensor Carlos Cuesta con el Galatasaray de Turquía y también el de Carlos Andrés Gómez con el Rennes de Francia.
Las actuaciones del exjugador del Genk y de Atlético Nacional han convencido al cuerpo técnico del Vasco da Gama, defensor que ha vestido la camiseta de la Selección Colombia y que puede estar en el radar del técnico Néstor Lorenzo para lo que será el Mundial del 2026.
Carlos Cuesta’s future is taking shape.
🔺Vasco da Gama wants to keep the Colombian defender beyond his loan spell.
🔺Talks could progress by the end of the season. pic.twitter.com/GXbB4Zc2YP
Galatasaray dejaría ir definitivamente a Carlos Cuesta
Carlos Cuesta, de 26 años, termina el préstamo con Vasco da Gama en este diciembre, sin embargo, de acuerdo con información del periodista turco Ekrem Konur, el conjunto brasileño quiere quedarse con el colombiano y ya analiza negociaciones con Galatasaray para un traspaso definitivo.
Cabe recordar que Carlos Cuesta, luego de brillar en el Genk del fútbol de Bélgica, fichó por el Galatasaray en febrero del 2025, sin embargo, en el club turco tuvo pocos minutos y en esas cortas presentaciones no logró destacarse, tanto que empezaron a buscarle otro equipo en el pasado mercado de fichajes.
