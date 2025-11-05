Definida la final del Mundial Sub 17 Femenino: fecha y hora

Se acaban los certámenes femeninos y la definición estará en Marruecos con el vibrante duelo que decidirá a la campeona del mundo en el Mundial Femenino Sub-17. La corona podría pertenecer nuevamente a la última campeona de la categoría que vuelve a reafirmarse como una de las selecciones más importantes en el balompié prejuvenil y juvenil.

Y es que, este miércoles 5 de noviembre se jugaron las dos llaves de las semifinales con el encuentro entre Corea del Norte frente a Brasil y con Países Bajos que tuvo que lidiar con México. No hubo sorpresas y se dio lo que se esperaba para definir a la campeona.

Podría repetirse la historia más conocida en los certámenes juveniles o podría haber una gran sorpresa con un elenco que aspira por sumarse a la historia de la Copa del Mundo y sacar a la favorita de la cima.

COREA DEL NORTE VS PAÍSES BAJOS, UNA FINAL INÉDITA EN EL MUNDIAL FEMENINO SUB-17

A primera hora, el Mundial Sub-17 Femenino tuvo el partido entre Corea del Norte y Brasil. La selección sudamericana tenía en sus manos la posibilidad de dejar a las reinas actuales sin nada, pero las norcoreanas se salieron con la suya y siguen encarriladas a ganarse la corona por segunda vez consecutiva. Además, se harían con su cuarta Copa del Mundo después de ganar en 2008, 2016 y 2024.

Durante los 90 minutos, Corea del Norte fue más que Brasil que sufrió el primer golpe sobre el final de la primera parte con anotación de Yu Jong-Hyang desde el punto penal y a los 52 minutos, marcó el segundo para llevar al cuadro asiático a la final con la chance de repetir la hazaña.

Por su parte, horas más tarde, México enfrentó a Países Bajos en la segunda semifinal de la Copa del Mundo. Las mexicanas ya saben lo que es jugar una final en la categoría cuando enfrentaron a España en el 2018 e infortunadamente perdieron el campeonato.

Países Bajos se ganó el lujo de clasificar por primera vez en la historia a una final del Mundial Sub-17 gracias al solitario tanto de Lina Touzani a los 69 minutos para llevarse la victoria y la clasificación.

Mientras que Brasil y México jugarán por el tercer y cuarto puesto el sábado 8 de noviembre a partir de las 10:30 de la mañana en horas colombianas, Corea del Norte y Países Bajos se citarán para definir a la campeona a partir de las 2 de la tarde en hora de Colombia.

PAÍSES BAJOS Y COREA DEL NORTE, PARTIDO ESPECIAL POR EL TÍTULO

Final entre una selección europea y una asiática que tiene algo similar a la del año pasado cuando España se metió a la final contra Corea del Norte y que el resultado dejó a las norcoreanas como las ganadoras por tercera vez en su historia. Esta vez, Países Bajos reemplazará a las españolas que fueron eliminadas de manera prematura.

Países Bajos podría ganar su primer título en la historia ante la gran potencia del fútbol mundial prejuvenil y juvenil. Las neerlandesas podrían dar la gran sorpresa. Por su parte, si Corea del Norte se queda con la victoria, sería bicampeona y extendería su supremacía con cuatro títulos sacando dos más de diferencia que España que es la segunda más veces campeona con dos.