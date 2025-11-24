Definida la final del Mundial sub 17: Máxima candidata quedó afuera

Austria vs Portugal en la final

Sin lugar a dudas la gran sorpresa del Mundial es la selección de Austria, un equipo modesto que sacó a muchas de las candidatas y se coló en la gran final gracias a su garra, en el camino dejó a selecciones como Inglaterra o Japón que venían demostrando un gran futbol y ahora en semifinales se impusieron 2-0 frente a una Italia que era gran candidata a quedarse con el título.

En la otra semifinal un poco más de lo mismo, la selección brasileña empezó su camino por el Mundial goleando y asustando pero a medida que avanzaban los partidos dejaban más y más dudas hasta que no les alcanzó más, Portugal que viene haciendo un gran torneo frenó la "suerte" de la canarinha y en un partido de pocas emociones se llevó el pase a la final después de una interminable tanda de penales en la que se impusieron por 6-5.