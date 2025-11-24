Actualizado:
Lun, 24/11/2025 - 13:29
Definida la final del Mundial sub 17: Máxima candidata quedó afuera
Ya se conoce cuales serán las dos selecciones que se enfrenten en la final del Mundial sub 17.
La Copa del Mundo sub 17 está llegando a su fin y con esto ya conocemos lo que será el último partido de la competencia, la gran final que se jugará entre dos selecciones europeas marcará el final del torneo, pero también el inicio de la carrera de muchas jóvenes promesas que realmente ilusionan con lo que se puede llegar a ver en el futuro.
Una gran sorpresa y otra selección que lo alcanzaron las dudas y no logró seguir avanzando.
Austria vs Portugal en la final
Sin lugar a dudas la gran sorpresa del Mundial es la selección de Austria, un equipo modesto que sacó a muchas de las candidatas y se coló en la gran final gracias a su garra, en el camino dejó a selecciones como Inglaterra o Japón que venían demostrando un gran futbol y ahora en semifinales se impusieron 2-0 frente a una Italia que era gran candidata a quedarse con el título.
En la otra semifinal un poco más de lo mismo, la selección brasileña empezó su camino por el Mundial goleando y asustando pero a medida que avanzaban los partidos dejaban más y más dudas hasta que no les alcanzó más, Portugal que viene haciendo un gran torneo frenó la "suerte" de la canarinha y en un partido de pocas emociones se llevó el pase a la final después de una interminable tanda de penales en la que se impusieron por 6-5.
Cuando se jugará la final
Ahora las dos selecciones europeas, Austria y Portugal, deberán preparar lo que será la gran final de este Mundial sub 17, el partido se jugará el 27 de noviembre a partir de las 11:00a.m. en donde conoceremos al gran campeón del certamen.
Fuente
Antena 2