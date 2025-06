Definidas las primeras llaves de octavos de final del Mundial de Clubes

Este lunes 23 de junio se jugó la tercera fecha del Mundial de Clubes que fue definitiva para el Grupo A y para el B, además de dos clubes europeos que se quedaron afuera, siendo los primeros del ‘Viejo Continente’ en decir adiós de Estados Unidos.

El fútbol de Sudamérica sigue con todos los clubes participantes con posibilidades de clasificarse para los octavos de final y con dos representantes brasileños que ya están en la siguiente fase, y, como si fuera poco, ya tienen sus emparejamientos confirmados con vibrantes partidos por delante.

Vea también: Referente del Liverpool liquidó a Luis Díaz por insólita razón: “Deberían hacerlo”

LOS CLASIFICADOS PARA LOS OCTAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL DE CLUBES

Por el Grupo B que se jugó a primera hora, se dio la sorpresa más grande con uno de los gigantes equipos europeos en abandonar el Mundial de Clubes. Atlético de Madrid enfrentó a un Botafogo que venía de dar el golpe contra el Paris Saint-Germain venciendo al campeón de Europa.

Atlético de Madrid encontró un gol sobre los últimos minutos contra el Botafogo y, pese a la victoria y a la igualdad con seis puntos con PSG y con los brasileños, no pudo contar con la clasificación por diferencia de goles con el elenco sudamericano. Diego Simeone dijo adiós al Mundial de Clubes, mientras que el campeón actual de la Libertadores seguirá en los octavos de final.

Botafogo se quedó con la segunda plaza, mientras que el PSG, en simultáneo, dio el golpe contra el Seattle Sounders que se despidió de la competencia sin puntos. Los parisinos clasificaron como primeros del grupo pese a la derrota con los oriundos de Río de Janeiro en la segunda fecha.

Le puede interesar: Batacazo: primer gigante europeo eliminado del Mundial de Clubes 2025

A segundo turno, el Grupo A se consolidó con duelos vibrantes entre el Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez igualaron 2-2 con Palmeiras. Las ‘Garzas’ sellaron el paso en la segunda plaza gracias a un gol del ‘Pistolero’ Suárez que marcó su primera anotación en la competencia. El ‘Verdao’, por su parte, mantuvo el liderato con cinco puntos.

Al Ahly y Porto protagonizaron tal vez el partido más competitivo en el Mundial de Clubes, que poco o nada sirvió para las aspiraciones de los dos clubes. Aunque se perfilaba que los portugueses pudieran dar el golpe y salir del fondo de la tabla, todo se complicó con una ráfaga de goles de los egipcios.

Hubo respuesta de Porto, pero no fue posible ponerse al frente del marcador como se esperaba para los portugueses. Fue un resultado negativo de 4-4 que dejó al elenco luso con apenas dos unidades tras igualar con el Palmeiras en la primera jornada y con Al Ahly en la última.

LAS PRIMERAS DOS LLAVES DEL MUNDIAL DE CLUBES

Infortunadamente, desde los octavos de final habrá eliminación directa de equipos sudamericanos. Por un lado, Palmeiras, que fue líder en el Grupo A deberá medirse con el Botafogo, segundo del B.

Además del duelo de equipos de Sudamérica, habrá un choque de grandes sensaciones entre el Paris Saint-Germain, líder del Grupo B y el Inter Miami que ocupó la segunda plaza del A. Lionel Messi se volverá a ver las caras con excompañeros del elenco parisino.

Lea también: PSG ficharía figura de la Seleción Colombia en el Mundial de Clubes

Los primeros resultados marcaban que los brasileños no se iban a ver las caras por el gol de Tadeo Allende, pero voltearon el marcador tras el gol de Luis Suárez. Un empate que sabe a liderato de la zona. Así las cosas, los cruces ya tienen fecha y hora definida.

Palmeiras vs Botafogo - sábado 28 de junio | 11:00 A.M. | Estadio Financial Field (Filadelfia)

PSG vs Inter Miami – domingo 29 de junio | 11:00 A.M. | Mercedes Benz Stadium (Atlanta)