Definidas las seis selecciones de CONMEBOL clasificadas al Mundial 2026

¿Cuáles son los seis clasificados de la CONMEBOL para el Mundial 2026?

Tras la jornada 17, Argentina, Brasil y Ecuador, Colombia, Uruguay y Paraguay ya tienen una plaza fija en las 48 naciones que estarán en el sorteo del mes de diciembre. Los equipos que estaban en vilo lograron sentenciar sus respectivos compromisos para asegurar su cupo.

Colombia se despachó en Barranquilla ante una floja Bolivia. El equipo de Néstor Lorenzo ganó 3-0 con tantos de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero par llegar a 25 puntos y quedarse con la quinta casilla de las clasificatorias, sacando seis puntos de ventaja a Venezuela a falta de una fecha.

Uruguay también tiró la ventaja de la localía ante un Perú que tenía chances utópicas para quedarse con el lugar del repechaje. Los tantos de Rodrigo Aguirre, Giorgian De Arrascaeta y Federico Viñas sentenciaron el 3-0 del conjunto de Marcelo Bielsa ante los incas para llegar a 27 unidades y dar su último paso a la Copa del Mundo.

Paraguay también fue otro de los conjuntos que volvió a poner sus condiciones para regresar a un Mundial después de 16 años. La albiroja estaba ausente desde Sudáfrica 2010. Los de Gustravo Alfaro igualaron 0-0 con Ecuador y sumaron 25 unidades para tener un lugar en la Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Ahora, solo queda en juego la disputa por el repechaje. Venezuela y Bolivia son los opcionados para la última fecha. La vinotinto recibirá a Colombia en Maturín, mientras que la verde jugará ante Brasil en El Alto. Solo un punto de diferencia entre ambas y cualquier cosa pude suceder.