Definidas las selecciones que serán cabeza de grupo en el Mundial ¿Y Colombia?

Europa completa sus cupos y Bélgica y España confirman su lugar

La recta final de las Eliminatorias europeas dejó a varios gigantes asegurando su presencia en el Mundial. Inglaterra fue la primera en obtener el boleto, seguida por Francia y Croacia. Más tarde se unieron Portugal y Noruega, mientras que Alemania y Países Bajos sellaron su clasificación el lunes.

Este martes, España y Bélgica terminaron de completar la lista de europeos directos y al hacerlo, confirmaron también su presencia entre los cabezas de serie. Con su clasificación asegurada, ambas selecciones se sumaron al grupo de nueve potencias que encabezan el ranking FIFA.

En paralelo, las selecciones de Concacaf disputaron sus últimas fechas para definir los tres cupos directos restantes, con países como Panamá, Jamaica, Surinam, Curazao, Honduras, Haití y Costa Rica luchando hasta el final. Dos de ellas quedaron fuera de la carrera.

Los 12 cabezas de serie del sorteo: así queda el bombo 1

Aunque Colombia llegó con una ligera posibilidad matemática, su posición actual, puesto 13 del ranking FIFA, no fue suficiente para competir por un lugar en el bombo 1. Independientemente de lo que ocurra en su amistoso ante Australia, la Selección no podrá entrar en el grupo de privilegio.

Los cabezas de serie del Mundial 2026, conformados por los tres países anfitriones más las nueve selecciones mejor ubicadas en el ranking, serán:

México

Canadá

Estados Unidos

Alemania

Argentina

Bélgica

Brasil

España

Francia

Inglaterra

Países Bajos

Portugal

Estos equipos tendrán la ventaja de liderar cada grupo y evitar enfrentarse entre sí en la fase inicial del torneo.

El sorteo se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C., con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.