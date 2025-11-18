Actualizado:
Mar, 18/11/2025 - 17:01
Definidas las selecciones que serán cabeza de grupo en el Mundial ¿Y Colombia?
Ya quedaron definidas las 12 cabezas de grupo para el sorteo del 5 de diciembre.
Faltan apenas siete meses para el inicio del Mundial de 2026, la primera Copa del Mundo con 48 selecciones, y la expectativa aumenta a medida que se acerca el sorteo de la fase de grupos, programado para el 5 de diciembre en Washington D. C.
Con los últimos cupos directos y repechajes definiéndose, la FIFA ya tiene el listado de los 12 cabezas de serie que liderarán cada grupo. Colombia, clasificada desde la Conmebol, soñó con meterse en ese selecto grupo, pero finalmente no le alcanzó en el ranking.
Europa completa sus cupos y Bélgica y España confirman su lugar
La recta final de las Eliminatorias europeas dejó a varios gigantes asegurando su presencia en el Mundial. Inglaterra fue la primera en obtener el boleto, seguida por Francia y Croacia. Más tarde se unieron Portugal y Noruega, mientras que Alemania y Países Bajos sellaron su clasificación el lunes.
Este martes, España y Bélgica terminaron de completar la lista de europeos directos y al hacerlo, confirmaron también su presencia entre los cabezas de serie. Con su clasificación asegurada, ambas selecciones se sumaron al grupo de nueve potencias que encabezan el ranking FIFA.
En paralelo, las selecciones de Concacaf disputaron sus últimas fechas para definir los tres cupos directos restantes, con países como Panamá, Jamaica, Surinam, Curazao, Honduras, Haití y Costa Rica luchando hasta el final. Dos de ellas quedaron fuera de la carrera.
Los 12 cabezas de serie del sorteo: así queda el bombo 1
Aunque Colombia llegó con una ligera posibilidad matemática, su posición actual, puesto 13 del ranking FIFA, no fue suficiente para competir por un lugar en el bombo 1. Independientemente de lo que ocurra en su amistoso ante Australia, la Selección no podrá entrar en el grupo de privilegio.
Los cabezas de serie del Mundial 2026, conformados por los tres países anfitriones más las nueve selecciones mejor ubicadas en el ranking, serán:
- México
- Canadá
- Estados Unidos
- Alemania
- Argentina
- Bélgica
- Brasil
- España
- Francia
- Inglaterra
- Países Bajos
- Portugal
Estos equipos tendrán la ventaja de liderar cada grupo y evitar enfrentarse entre sí en la fase inicial del torneo.
El sorteo se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C., con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Con los cabezas de serie definidos y los últimos cupos por resolverse, el sorteo del 5 de diciembre marcará el primer gran capítulo del Mundial 2026. Colombia no estará en el bombo 1, pero llega fortalecida y con buen presente en las Eliminatorias Conmebol. El camino hacia la Copa está trazado: ahora resta conocer a sus rivales y empezar a proyectar el desafío que se viene en Norteamérica.
Fuente
Antena 2