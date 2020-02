Definido el proceso para comprar las boletas para la Copa América

Cada vez falta menos para el inicio de una nueva edición de la Copa América de fútbol, que por primera vez tendrá a dos países anfitriones.

Tanto Argentina como Colombia están ultimando detalles para lo que será este torneo con respecto al tema de logística y también de escenografía para brindar un buen espectáculo a todas las personas que van asistir al evento.

Los organizadores del campeonato todavía no confirman el precio que tendrá la boletería tanto de Argentina como en Colombia, pero las fechas en las que comenzará el proceso de compra.

“En este momento todavía no están los precios de la boletería, pedimos a las personas que no compren ninguna boleta por portales que no sean los autorizados por la Copa América oficial”, dijo el encargado.

En lo que tiene que ver con el proceso de adquisición de los tiquetes, el representante de la CONMEBOL aseguró que el 5 de marzo arranca el registro de los aficionados en la página oficial de la Copa América.

“Del 8 de marzo al 5 abril las personas se inscribirán en el portal copaamerica.com. Del 6 al 19 de abril se abre la venta para usuarios Mastercard. Del 20 de abril hasta 3 de mayo para las personas que se inscribieron y a partir 4 de mayo venta libre” dijo el directivo.

Finalmente, el encargado de la CONMEBOL confirmó que solamente se podrá comprar por persona cinco entradas, esto para evitar la reventa de boletas.

El Ministro del Deporte Ernesto Lucena aseguró que Colombia está preparada para organizar este evento que significará ser uno de los más importantes para nuestro país en los últimos años

“Este torneo es un reto personal para mi, tenemos la responsabilidad de la mano de la Federación colombiana de fútbol que es tu. incansable realizador de eventos en Colombia. estoy seguro que la Copa América 2020 quedará en el corazón no sólo de los colombianos si no esta región”, dijo el directivo.