Definido el repechaje UEFA: 16 selecciones pelean por ir al Mundial

Este jueves 20 de noviembre se llevó a cabo el respectivo sorteo para definir, en primera instancia la suerte de seis selecciones en el repechaje intercontinental que pelearán por dos cupos para clasificar al Mundial, mientras que 16 países de Europa buscarán cuatro cupos.

Por el momento, hay 42 selecciones de 48 participantes en Estados Unidos, Canadá y México. Faltan solo seis que saldrán por dos cupos del repechaje intercontinental en donde Bolivia se ilusiona y cuatro de la repesca europea en la cual Italia no puede volver a fallar en la pelea por regresar a un Mundial.

En el repechaje de Europa, Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia, Gales, República Checa, Eslovaquia, Irlanda, Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Suecia, Rumanía, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte buscarán los cuatro cupos definitivos.

Para la repesca de la UEFA habrá cuatro llaves en donde estarán emparejados los 16 participantes. Habrá una serie de semifinal y luego una final que decidirá a los clasificados para el Mundial.