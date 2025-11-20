Actualizado:
Jue, 20/11/2025 - 08:12
Definido el repechaje UEFA: 16 selecciones pelean por ir al Mundial
Se sortearon las llaves del repechaje para el Mundial de 2026.
Este jueves 20 de noviembre se llevó a cabo el respectivo sorteo para definir, en primera instancia la suerte de seis selecciones en el repechaje intercontinental que pelearán por dos cupos para clasificar al Mundial, mientras que 16 países de Europa buscarán cuatro cupos.
Vea también: Así quedó el repechaje intercontinental: 6 equipos en busca de 2 cupos
Por el momento, hay 42 selecciones de 48 participantes en Estados Unidos, Canadá y México. Faltan solo seis que saldrán por dos cupos del repechaje intercontinental en donde Bolivia se ilusiona y cuatro de la repesca europea en la cual Italia no puede volver a fallar en la pelea por regresar a un Mundial.
En el repechaje de Europa, Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia, Gales, República Checa, Eslovaquia, Irlanda, Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Suecia, Rumanía, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte buscarán los cuatro cupos definitivos.
Para la repesca de la UEFA habrá cuatro llaves en donde estarán emparejados los 16 participantes. Habrá una serie de semifinal y luego una final que decidirá a los clasificados para el Mundial.
ASÍ QUEDÓ EL REPECHAJE DE LA UEFA
Italia volvió a caer en este repechaje, así como sucedió hace cuatro años cuando tuvieron que enfrentar nada más ni nada menos que a Macedonia del Norte que también podía ser uno de sus rivales en esta edición de la repesca europea. Afortunadamente para sus aspiraciones, no tendrá que revivir ese encuentro.
Le puede interesar: Arias pide humildad tras triunfo: “Ganamos bien, pero debemos mejorar"
Bajo ese panorama, la repesca tendrá grandes partidos, sobre todo por la llave entre Ucrania vs Suecia que, quien gane dicha serie se enfrentará con Polonia o Albania. En ese sentido, así quedaron todos los encuentros del repechaje:
Cuadro del Cruce 1
Italia vs Irlanda del Norte
Gales vs Bosnia y Herzegovina
Cuadro del Cruce 2
Ucrania vs Suecia
Polonia vs Albania
Cuadro del Cruce 3
Turquía vs Rumanía
Eslovaquia vs Kosovo
Cuadro del Cruce 4
Dinamarca vs Macedonia del Norte
República Checa vs Irlanda
Lea también: Definido el rival de Bolivia en el repechaje rumbo al Mundial 2026
Quien salga victorioso de cada una de las series finales se clasificará para la Copa del Mundo. Es decir, habrá cuatro clasificados que se unirán a la cita orbital igual que dos del repechaje intercontinental.
A la espera de que se jueguen las respectivas repescas, México, Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Senegal, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia, Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Costa de Marfil, Túnez, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudí, Sudáfrica, Panamá, Jordania, Cabo Verde, Ghana, Nueva Zelanda, Haití y Curazao ya definieron su paso al Mundial.
Fuente
Antena 2