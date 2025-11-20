Definido el rival de Bolivia en el repechaje rumbo al Mundial 2026

Bolivia se sigue ilusionando con lo que puede llegar a ser una nueva presencia en el Mundial. Firmaron una buena campaña en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de 48 selecciones y lograron sostener la posición de repesca gracias a que ocuparon la séptima casilla.

El Mundial ya tiene a 42 selecciones de 48 participantes y en marzo se definirán los siguientes clasificados. Saldrán cuatro clasificados de Europa y dos del repechaje intercontinental en donde pelea Bolivia por sellar su respectiva clasificación.

En el sorteo de la repesca intercontinental estaba Bolivia quien esperaba rival entre Surinam, Jamaica o Nueva Caledonia. Los bolivianos esperaban definir su suerte, además de conocer el camino que tendrán que cruzar, dado que este es un formato completamente distinto al de otros Mundiales.

Anteriormente se jugaba una serie contra un rival de alguna de las confederaciones, generalmente a CONMEBOL le tocaba con Oceanía donde habitualmente se veían las caras con Nueva Zelanda o en Asia con Australia que juega en dicha confederación.

RIVAL DE BOLIVIA EN EL REPECHAJE INTERCONTINENTAL

Ahora, el sorteo emparejó a Bolivia en un repechaje semifinal. La suerte definió que la ‘Verde’ se encontrará en marzo con Surinam en la llave en donde se enfrentarán con Irak en caso de llegar a la final.

Por su parte, en la otra llave quedó Jamaica enfrentando a Nueva Caledonia en las semifinales y, quien gane dicha serie tendrá que medirse frente a la República Democrática del Congo para sellar el cupo al Mundial. Bolivia peleará por uno de los dos cupos que deja este repechaje intercontinental.

En estos momentos, México, Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Senegal, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia, Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Costa de Marfil, Túnez, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudí, Sudáfrica, Panamá, Jordania, Cabo Verde, Ghana, Nueva Zelanda, Haití y Curazao ya definieron su paso al Mundial.

ANÁLISIS DE SURINAM

A lo largo de las Eliminatorias de la CONCACAF, Surinam logró sellar su paso a esta instancia de repesca gracias a un segundo puesto en su respectivo grupo donde enfrentó a Panamá, El Salvador y Guatemala. Aunque sufrió bastante con la posibilidad de estar en este decisivo paso, lo obtuvo por el agónico tanto frente a los guatemaltecos en la última fecha.

Ese gol le dio la clasificación al repechaje, puesto que Honduras empató en su último juego sin goles y que, al marcar más cantidad de goles durante las Eliminatorias, se consolidaron como uno de los dos mejores segundos de toda la clasificatoria.

Entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 se disputarán estos encuentros de repechaje intercontinental. El Estadio de Guadalajara y el BBVA Bancomer de Monterrey serán los protagonistas en esta repesca.