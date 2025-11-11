Definidos los cruces completos de dieciseisavos en Mundial Sub 17

Por primera vez en la historia se está jugando un Mundial de 48 selecciones que dará pie para la Copa del Mundo del 2026. En este nuevo formato, además de los doce grupos, clasifican ocho mejores terceros, es decir, quedar eliminado es sumamente difícil.

Vea también: Preocupación en Medellín por su goleador: Restrepo pidió tranquilidad

Solo se caerá eliminado si tocan fondo en sus respectivos grupos y si no obtienen el puntaje ideal para ser parte de los ocho mejores terceros. Esto fue un salvavidas para varias selecciones a lo largo de esta fase previa de la Copa del Mundo de la categoría.

Colombia, Paraguay, Argentina, Venezuela y Brasil lograron sellar las clasificaciones como las selecciones sudamericanas. Sin embargo, en esta fase de dieciseisavos habrá una eliminación directa entre selecciones del mismo continente con el vibrante encuentro entre paraguayos y brasileños.

Entre las candidatas para ganarse el título aparece Inglaterra, Italia, Argentina, Estados Unidos, Brasil, y hasta Venezuela que está invicta en el torneo y que superó justamente con creces a los ingleses y a Haití, respondiendo a la adversidad.

Con fechas por confirmar y horarios, habrá que esperar la confirmación de la FIFA para conocer de primera mano cuándo se jugarán los compromisos de esta instancia decisiva para sellar el paso a los octavos de final y seguir continuando dentro de las posibilidades para ganar el título del certamen.

LOS CRUCES COMPLETOS DE LOS DIECISEISAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL SUB-17

En este torneo habrá vibrantes partidos como el Colombia vs Francia, Argentina vs México, Portugal vs Bélgica. Además de los duelos de los sudamericanos que tendrán actividad entre Brasil vs Paraguay que, infortunadamente, una selección del continente se quedará afuera en esa llave, y, por supuesto, Venezuela que tuvo un gran nivel en la fase de grupos que deberá medirse frente a Corea del Norte.

Le puede interesar: Deportivo Cali respira: dos jugadores renovarán su contrato y seguirán para 2026

Así las cosas, estos son los cruces de los dieciseisavos de final del Mundial de la categoría Sub-17:

Argentina vs México

Portugal vs Bélgica

Suiza vs Egipto

Irlanda vs Canadá

Estados Unidos vs Marruecos

Zambia vs Malí

Brasil vs Paraguay

Francia vs Colombia

Austria vs Túnez

Corea del Sur vs Inglaterra

Venezuela vs Corea del Norte

Lea también: Un partido con sabor a Mundial: “Queremos ponernos a prueba"

Japón vs Sudáfrica

Italia vs República Checa

Croacia vs Uzbekistán

Senegal vs Uganda

Alemania vs Burkina Faso