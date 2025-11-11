Cargando contenido

Mundial Sub-17
Mundial Sub-17
Mar, 11/11/2025 - 15:14

Definidos los cruces completos de dieciseisavos en Mundial Sub 17

Se viene una nueva fase en la Copa del Mundo Prejuvenil.

Por primera vez en la historia se está jugando un Mundial de 48 selecciones que dará pie para la Copa del Mundo del 2026. En este nuevo formato, además de los doce grupos, clasifican ocho mejores terceros, es decir, quedar eliminado es sumamente difícil.  

Solo se caerá eliminado si tocan fondo en sus respectivos grupos y si no obtienen el puntaje ideal para ser parte de los ocho mejores terceros. Esto fue un salvavidas para varias selecciones a lo largo de esta fase previa de la Copa del Mundo de la categoría. 

Colombia, Paraguay, Argentina, Venezuela y Brasil lograron sellar las clasificaciones como las selecciones sudamericanas. Sin embargo, en esta fase de dieciseisavos habrá una eliminación directa entre selecciones del mismo continente con el vibrante encuentro entre paraguayos y brasileños. 

Entre las candidatas para ganarse el título aparece Inglaterra, Italia, Argentina, Estados Unidos, Brasil, y hasta Venezuela que está invicta en el torneo y que superó justamente con creces a los ingleses y a Haití, respondiendo a la adversidad.  

Con fechas por confirmar y horarios, habrá que esperar la confirmación de la FIFA para conocer de primera mano cuándo se jugarán los compromisos de esta instancia decisiva para sellar el paso a los octavos de final y seguir continuando dentro de las posibilidades para ganar el título del certamen. 

LOS CRUCES COMPLETOS DE LOS DIECISEISAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL SUB-17 

En este torneo habrá vibrantes partidos como el Colombia vs Francia, Argentina vs México, Portugal vs Bélgica. Además de los duelos de los sudamericanos que tendrán actividad entre Brasil vs Paraguay que, infortunadamente, una selección del continente se quedará afuera en esa llave, y, por supuesto, Venezuela que tuvo un gran nivel en la fase de grupos que deberá medirse frente a Corea del Norte. 

Así las cosas, estos son los cruces de los dieciseisavos de final del Mundial de la categoría Sub-17: 

Argentina vs México 

Portugal vs Bélgica  

Suiza vs Egipto 

Irlanda vs Canadá 

Estados Unidos vs Marruecos 

Zambia vs Malí 

Brasil vs Paraguay 

Francia vs Colombia 

Austria vs Túnez  

Corea del Sur vs Inglaterra 

Venezuela vs Corea del Norte 

Japón vs Sudáfrica 

Italia vs República Checa 

Croacia vs Uzbekistán  

Senegal vs Uganda 

Alemania vs Burkina Faso 

