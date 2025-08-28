Actualizado:
Definidos los rivales de Bayern Múnich y Luis Díaz en Champions League 2025
Bayern Múnich buscará romper la sequía de seis años sin titulos de Champions
Bayer Múnich y Luis Díaz ya conocen sus rivales para la fase de Liga de la Champions League 2025. El conjunto alemán fue el primero en el sorteo en definir su calendario para revelar los ocho rivales que encontrará en su camino para llegar a octavos de final.
Inicialmente, el equipo de 'Lucho' tendrá dos duelos de peso en la entrada para medir su nivel de favoritismo en Europa. Los dos primeros juegos de los teutones serán ante Chelsea, campeón del Mundial de Clubes, y PSG, actual campeón de la Champions League.
Rivales del Bayer Múnich en la Champions League 2025
Después de Chelsea y PSG, los alemanes tendrán otros rivales complicados en su calendario como Arsenal, Brujas de Bélgica y Sporting de Lisboa. Con los londinenses será el reto de medirse al poder goleador de Viktor Gyökeres, fichaje flamante de los 'gunners'. Mientras que para Díaz el enfrentamiento con Sporting será especial por la presencia de su compañero en Selección Colombia, Luis Javier Suárez.
Uno de los duelos trampa de los alemanes será su encuentro ante un histórico de Países Bajos. Díaz, Kane y compañía tendrán que jugar ante el PSV en el remate de la sexta jornada que podría sentenciar su paso a los octavos de final de la competencia europea.
Para rematar en el calendario aparecerán Unión Saint Gilloise y Pafos, dos clubes sin mucho recorrido, pero con la idea de hacer un buen papel en el torneo y brindar espectáculo a hinchas y extraños.
💫 𝐄𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐬𝐨𝐧 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐫𝐢𝐯𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐢𝐠𝐚 🔝🔝🔝 pic.twitter.com/WoHnUFiIku— FC Bayern München Español (@FCBayernES) August 28, 2025
¿Cuál es el objetivo del Bayern Múnich en la Champions?
Después de una campaña con la deuda europea, los bávaros saben que su medidor para la campaña 2025/26 será la Champions League. El cuadro teutón no puede conformarse con ganar la Bundesliga y la llegada de refuerzos como Luis Díaz, sumada a la presencia de hombres como Harry Kane, Olise, Gnabry obliga a ser protagonista en Europa.
El equipo alemán no puede dar el brazo a torcer en el torneo continental. La inversión millonaria abre la exigencia para que el onceno comandado por Vincent Kompany sea protagonista en la copa europea.
