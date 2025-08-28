Definidos los rivales de Bayern Múnich y Luis Díaz en Champions League 2025

Rivales del Bayer Múnich en la Champions League 2025

Después de Chelsea y PSG, los alemanes tendrán otros rivales complicados en su calendario como Arsenal, Brujas de Bélgica y Sporting de Lisboa. Con los londinenses será el reto de medirse al poder goleador de Viktor Gyökeres, fichaje flamante de los 'gunners'. Mientras que para Díaz el enfrentamiento con Sporting será especial por la presencia de su compañero en Selección Colombia, Luis Javier Suárez.

Uno de los duelos trampa de los alemanes será su encuentro ante un histórico de Países Bajos. Díaz, Kane y compañía tendrán que jugar ante el PSV en el remate de la sexta jornada que podría sentenciar su paso a los octavos de final de la competencia europea.

Para rematar en el calendario aparecerán Unión Saint Gilloise y Pafos, dos clubes sin mucho recorrido, pero con la idea de hacer un buen papel en el torneo y brindar espectáculo a hinchas y extraños.