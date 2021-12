“Dejará de ser respetado”: la advertencia de Liberman al fútbol colombiano tras el Llaneros vs Unión

El partido que se disputó en la tarde del sábado pasado entre Llaneros y Unión Magdalena ha dejado un sinfín de comentarios en contra del FPC. La victoria ‘sospechosa’ del cuadro samario ha hecho que periodistas, futbolistas, funcionarios, y demás opinen al respecto sobre el encuentro que ha generado polémica en las redes sociales y medios nacionales.

En esta oportunidad Martín Liberman, periodista argentino en su programa Debate Fútbol de ESPN, le envió una ‘advertencia’ a los directivos del Fútbol Profesional Colombiano, pues para él si no se toma una decisión adecuada al respecto, se “perderá cualquier tipo de credibilidad”.

“Le digo a la Federación Colombiana de Fútbol que si no analiza esta vergüenza, si no denuncia este partido y si no vuelve atrás el ascenso del Unión Magdalena, perderá cualquier tipo de credibilidad”, fueron las primeras palabras del argentino.

Asimismo, agregó que “la Federación debe invalidar este partido y debe suspender, castigar a los corruptos sobornados que van para atrás. No hay vuelta que darle, de lo contrario el fútbol colombiano dejará de ser respetado”, pues hay que decir que varios medios internacionales han catalogado como “vergüenza” lo que se ha venido presentando.

Por lo pronto, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo ha dicho que “tenemos que mirarlo y no vamos a prejuzgar, pero en cuanto a las medidas que se tomarían son las sanciones más extremas que se puedan dar” con el fin de evitar que se vuelva a presentar este hecho.