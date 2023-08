Del Barcelona a DT de EEUU: ya hubo primeros contactos con el entrenador

El mercado de fichajes ha tenido mucho movimiento por esta época y según se pudo conocer, un hombre que fue técnico de Barcelona está cerca de dejar todo a un lado para ir a Estados Unidos.

Para esta oportunidad no estamos hablando de Xavi Hernández, sino de Lluís Cortés, quien dirigió a la plantilla femenina del equipo 'azulgrana' hasta la temporada 2020-21 y por eso, es una de las fichas que está en la mira del país norteamericano.

Todo se da porque aparentemente Vlatko Andonovski, entrenador de la selección femenina de Estados Unidos, renunciará aún y con algunos meses de contrato vigentes tras hacer un mundial desastroso en esta edición 2023 disputada en Australia - Nueva Zelanda.

Así las cosas, varios medios internacionales reconocieron que ya hay contactos entre la Federación de ese país y el entrenador, quien hizo un papel destacado dentro del Barcelona.

Con un panorama más claro, lo único que queda por esperar es que Andonovski renuncie a su cargo para así permitir la contratación de este estratega con pasado 'culé'.

Es importante resaltar que Lluís actualmente dirige al equipo femenino de Ucrania y en su paso por Barcelona, se llevó varias distinciones individuales: Premio Mejor Entrenador en los Premios Marca de 2020, Nominado al premio The Best de la FIFA de 2020 y Nominado al premio UEFA Women's Coach of the Year de 2020.