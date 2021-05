Del Bosque respalda a Zidane: "Ha demostrado lo madridista que es"

El ex seleccionador español Vicente Del Bosque declaró que "Zidane ha demostrado lo madridista que es", después de su salida del club blanco, señalando además de que considera que "lo ha hecho con buen gusto, lo ha hecho bien".



Del Bosque, que también militó en las filas madridistas como jugador y como entrenador, realizó dichas palabras en el acto de presentación de la academia de fútbol que lleva su nombre, `Vicente Del Bosque Academy´ -en colaboración con el Banco Santander-.



El exseleccionador nacional valoró la salida de Zinedine Zidane del Real Madrid y la carta que escribió de despedida, publicada por el Diario AS, en la que el francés aseguró no sentirse "respaldado por el club" como a él le hubiera gustado: "Creo que Zidane siempre ha representado muy bien al Real Madrid y sus valores".

Además de Zidane, el salmantino habló de la selección española ante la Eurocopa: "Luis Enrique y su equipo tienen mucho más conocimiento que el resto sobre los jugadores españoles y creo que España va a optar a ser campeona".



El ex seleccionador destacó el gran trabajo del combinado español desde su salida, apuntó que "todavía no hemos perdido desde entonces" y que "el recorrido es impecable".



Fernando Hierro, presente también en el acto fue igualmente preguntado por la lista de Luis Enrique: "Estoy ilusionado con una generación nueva. Luis Enrique ha sido muy valiente y ha dicho que vamos a ser campeones".



Sobre la ausencia de Sergio Ramos en esa lista para la Eurocopa y sobre su posible salida del Real Madrid, Del Bosque manifestó que "lo importante es que siga demostrando lo buen futbolista y el líder que es".



Del Bosque opinó sobre la Superliga y sobre la situación del fútbol esta temporada: "Yo creo que LaLiga, la Real Federación Española de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes han estado en su sitio para sacar esto adelante. Soy un poco escéptico con la Superliga".



"No puede ser que todos los días queramos más y más dinero. Cada dos o tres temporadas querrán más y más, y eso es un mal camino, creo", apuntó.



Al ser preguntado por la posibilidad de que Raúl González sea el nuevo entrenador del primer equipo del Real Madrid, y sobre la reciente incorporación al primer equipo de varios canteranos afirmó que "la cantera del Real Madrid funciona muy bien desde hace años".

"Me alegraría mucho por Raúl, soy muy parcial en este caso porque le tengo mucho aprecio. Plena confianza en que Raúl puede llegar perfectamente y no mirar a nadie desde abajo", apuntó.



Para finalizar el acto, que tuvo lugar en la sede Work Café del Banco Santander en Madrid, también habló sobre el deporte español: "Antes éramos muy buenos en deportes individuales, pero ahora hemos mejorado en deportes colectivos y eso es buenísimo".



"Eso es una señal de que nuestro país no tiene que envidiar a nadie ni tener ningún complejo", añadió.