Delfín vs Cuenca EN VIVO, 31 de octubre: hora y canal para ver Liga Ecuabet

Llegó la cuarta fecha de la Fase de Grupos de la Liga Ecuabet entre los clubes que quedaron en la mitad de la tabla y que pelean por sellar la clasificación para la Copa Sudamericana de 2026.Los de esta zona pelean solo por una posible clasificación. Estos equipos ya no pueden ser campeones del torneo, pero tendrán la posibilidad de jugar copa internacional.

El líder de esta fase II tendrá acceso para la Copa Sudamericana. En esta oportunidad, Delfín de Manta recibe al Deportivo Cuenca con la necesidad de darle un golpe a su rival que está en la parte alta de la clasificación en su respectivo grupo.

Delfín llega a esta cuarta fecha último de su grupo con 32 unidades, mientras que el Deportivo Cuenca sigue en la parte alta de la clasificación con 49 puntos, mismo puntaje que Emelec que también puede pelear por un cupo a la Copa Sudamericana.

Este será un duelo crucial para Cuenca, dado que, a falta de dos jornadas, Delfín ya no puede llegar a ese único puesto que se dará el lujo de jugar un torneo internacional en el 2026. Por su parte, el Cuenca sí pelea por ese puesto de privilegio.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER DELFÍN VS DEPORTIVO CUENCA ESTE VIERNES 31 DE OCTUBRE POR LA LIGA ECUABET

El partido entre el Delfín SC vs Deportivo Cuenca cobra mucha más importancia para el equipo visitante que quiere continuar con la posición de privilegio que sigue ocupando el puesto para jugar la Copa Sudamericana. El partido arrancará a partir de las 7 de la noche. El juego podrá verse por medio de Zapping.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE DELFÍN VS DEPORTIVO CUENCA

Colombia, Ecuador y Perú: 7:00 P.M.

México: 6:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 8:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 9:00 P.M.