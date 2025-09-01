Delfín vs Libertad EN VIVO, 1 de septiembre: hora y canal para ver Liga Ecuabet

La Liga Ecuabet tiene un vibrante encuentro entre el Delfín Sporting Club y el Libertad FC en un juego vital para seguir en la zona de las Eliminatorias finales. Además, este partido cierra la fecha 27 del rentado local y a falta de dos jornadas, ya se empiezan a definir cosas.

Hay realidades distintas en este partido con un Delfín que está jugando con fuego entre la ronda de las Eliminatorias y al límite de las fases del descenso. El equipo de Manta necesita sumar de a tres para poder escaparse de esa zona que ningún equipo quiere tocar con la urgencia de no perder la categoría.

Por otro lado, Libertad necesita los puntos para meterse en la ronda de campeonato, pues, así como Delfín, el equipo de Loja está en el límite entre los puestos de campeonato, como en las posiciones de las Eliminatorias. El club está en la séptima casilla a dos puntos del Cuenca que está en la cuarta posición.

Sin duda alguna, este partido puede ser crucial para las ambiciones de los dos equipos que están peleando por puestos diferentes. Además, vale la pena recordar que quedan dos fechas definitivas. Delfín no puede perder terreno, pues eso significaría quedar en ronda de descenso, mientras que Libertad no puede descuidarse con el anhelo de clasificarse para el hexagonal del título.

DELFÍN SC VS LIBERTAD FC EN VIVO: HORA Y CANAL PARA VER LA LIGA ECUABET EN LA FECHA 27 ESTE LUNES 1 DE SEPTIEMBRE

La fecha 27 se cierra con el encuentro entre Delfín y Libertad en Manta. Con necesidades para ambas escuadras, el partido iniciará a partir de las 7:00 de la noche en Ecuador. Se podrá ver por Zapping y El Canal del Fútbol.